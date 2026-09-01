Salvador e outras 17 cidades da Bahia têm alerta para radiação extrema

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Salvador e outras 17 cidades da Bahia possuem alerta de radiação ultravioleta (IUV) em níveis muito altos ou extremos nesta semana. De acordo com o Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema), os níveis devem variar entre 9 e 12 nas cidades monitoradas.

O alerta de está válido até o domingo, 6. Na capital baiana, o índice deve permanecer em 10 até quinta-feira, 3, e pode ser elevado para 11 (considerado extremo), entre os dias 4 a 6 de setembro.

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Quais cidades da Bahia estão em alerta?

Além de Salvador, Feira de Santana possui previsão semelhante à capital. Já nos municípios de Paulo Afonso, Juazeiro e Remanso os índices devem atingir IUV 12 no sábado, 5, e no domingo, 6.

Nas cidades de Senhor do Bonfim e Morro do Chapéu os índices devem permanecer neste mesmo patamar no domingo.

As informações foram elaboradas no Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC), do Instituto Nacional de Pesquisa Espaciais (Inpe).

Radiação UV na Bahia

Mesmo com os níveis elevados, os índices estão de acordo com o padrão climatológico esperado para a Bahia.



O Índice Ultravioleta avalia a intensidade da radiação UV e os impactos da exposição na superfície. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), os níveis entre 8 e 10 são considerados muito altos, enquanto valores acima de 11 são classificados como extremos.

Diante disso, o órgão indica atenção à exposição ao sol, principalmente entre 10h e 16h. Além de orientar o uso de protetor solar, chapéu e óculos com proteção contra raios UV.