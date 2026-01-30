Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BAHIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

EMERGÊNCIA

São Félix é obrigado a traçar plano de emergência contra analfabetismo

Recomendação impõe prazos rigorosos para adequação de políticas públicas

Rodrigo Tardio

Por Rodrigo Tardio

30/01/2026 - 16:44 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Zé Geraldo, prefeito de São Félix (Solidariedade)
Zé Geraldo, prefeito de São Félix (Solidariedade) -

A educação pública do município de São Félix, Recôncavo Baiano, entrou no radar das autoridades de controle de forma alarmante. O Ministério Público da Bahia (MP) emitiu uma recomendação contundente ao prefeito Jose Geraldo Tosta Albergaria da Silva, chamado também de Zé Geraldo (Solidariedade) e à secretária municipal da Educação, Jossilane Siqueira Silva, exigindo uma reestruturação profunda nas políticas de alfabetização.

O documento não apenas orienta mudanças, mas expõe a fragilidade dos indicadores atuais e a necessidade de medidas "de socorro" para garantir o aprendizado das crianças.

Tudo sobre Bahia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Troca de unidade de medida viabilizou desvio de verbas em Itagibá
Contrato de internet da Prefeitura de São Felipe entra na mira do TCM
Vice-prefeito de Jussari usa tribuna para expor crise com gestor atual

Omissão

O ponto mais crítico da intervenção é a exigência de um plano emergencial de 10 semanas para a recomposição da aprendizagem.

A imposição de um cronograma de curto prazo revela uma realidade incômoda, que é o sistema de ensino municipal não está conseguindo alfabetizar os alunos na idade certa.

Além do reforço escolar, o MP exige o cumprimento rigoroso da carga horária mínima anual e a inclusão efetiva de estudantes com deficiência, sugerindo que o município tem falhado em direitos básicos garantidos pela Constituição e pela LDB (Lei de Diretrizes e Bases da Educação).

Gestão sob vigilância

A recomendação obriga a prefeitura a tirar a educação do isolamento. Entre as medidas impostas estão a adesão ao Programa Bahia Alfabetizada e alinhamento com diretrizes estaduais e nacionais; transparência absoluta, com a obrigatoriedade de participação em exames externos e divulgação de resultados e investimento em formação, focando na capacitação continuada dos professores que atuam na ponta do sistema.

Consequências jurídicas

O caráter da recomendação é "preventivo", mas o aviso é explícito: o descumprimento servirá como prova de omissão consciente. Isso significa que o prefeito e a secretária podem responder judicialmente por negligência, com o Tribunal de Contas dos Municípios (TCM) utilizando o documento para embasar futuras rejeições de contas ou ações de improbidade administrativa.

"A atuação dos órgãos de controle vai ser pautada pela resposta da prefeitura a estas orientações", reforça o texto do MP, deixando claro que o tempo do amadorismo na pasta da Educação de São Félix chegou ao fim.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Alfabetização. Direitos da Educação educação pública Ministério Público da Bahia políticas educacionais são félix

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Zé Geraldo, prefeito de São Félix (Solidariedade)
Play

Vídeo: líder do tráfico e homicida é preso em pousada de luxo na Bahia

Zé Geraldo, prefeito de São Félix (Solidariedade)
Play

Bahia: cemitério clandestino ligado ao BDM é encontrado em área de mata

Zé Geraldo, prefeito de São Félix (Solidariedade)
Play

Luciano Ribeiro revela missão na Alba: "Honrar legado de Alan Sanches"

Zé Geraldo, prefeito de São Félix (Solidariedade)
Play

Jovem tetraplégico mexe os braços após tratamento revolucionário

x