Viaturas e tecnologia: onde serão aplicados R$ 319 milhões da segurança pública?

O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), publicou nesta terça-feira, 27, um decreto que abre crédito suplementar de R$ 696,3 milhões no orçamento de 2026.

A medida permite o reforço de recursos em áreas consideradas estratégicas, com destaque para a segurança pública, um dos principais gargalos da gestão estadual diante do avanço das facções criminosas.

Somente para a área de segurança, o decreto prevê R$ 319,6 milhões em investimentos.

Os recursos devem ser aplicados na compra de viaturas, equipamentos, tecnologia, capacitação de servidores e ações de prevenção à violência, com repasses para a Secretaria da Segurança Pública (SSP), o Departamento de Polícia Técnica (DPT) e o Fundo Estadual de Segurança Pública.

O crédito suplementar funciona como um ajuste no orçamento aprovado no início do ano, permitindo ao Estado ampliar despesas já previstas na Lei Orçamentária Anual (LOA), sem necessidade de novo aval legislativo.

Para onde vai parte do dinheiro?

Os recursos destinados à segurança pública estão distribuídos entre ações estruturais, operacionais e de prevenção, com foco em reforçar a presença do Estado e modernizar a atuação das forças policiais.

• Segurança nas escolas

O maior volume de recursos é destinado a ações de fortalecimento da segurança no ambiente escolar. O governo reservou R$ 258,9 milhões para esse eixo, que envolve medidas de prevenção, vigilância e proteção de estudantes, professores e funcionários da rede pública.

• Ampliação e renovação da frota policial

A compra e renovação de veículos para as forças de segurança receberá R$ 94,7 milhões. O investimento deve impactar diretamente o policiamento ostensivo e a capacidade de resposta da polícia em diferentes regiões da Bahia.

• Tecnologia e inteligência policial

Para a aquisição de equipamentos de informática, o decreto destina R$ 61,5 milhões. O objetivo é modernizar sistemas, bancos de dados e ferramentas de inteligência, além de melhorar a integração entre os órgãos de segurança pública.

• Equipamentos operacionais

O governo também reservou R$ 31,8 milhões para a compra de equipamentos utilizados no dia a dia das polícias, como materiais operacionais e itens de apoio às atividades de campo.

• Capacitação de servidores

A qualificação dos profissionais da segurança pública contará com R$ 3,1 milhões. Os recursos serão usados em treinamentos técnicos e operacionais para servidores do Sistema Estadual de Segurança Pública.

Em entrevista recente ao Portal A TARDE, o comandante-geral da Polícia Militar da Bahia, coronel Antônio Carlos Silva Magalhães, afirmou que a capacitação dos agentes é uma das prioridades do governo para melhorar as respostas no combate à criminalidade.

• Polícia Técnica

Para o Departamento de Polícia Técnica, responsável por perícias e laudos fundamentais às investigações criminais, o decreto prevê R$ 100 mil para custeio e funcionamento de unidades.

• Telecomunicações

A área de telecomunicação receberá um reforço pontual de R$ 9,1 mil, destinado a ajustes específicos nos sistemas de comunicação.

Com a publicação do decreto, os recursos passam a ter vigência imediata.