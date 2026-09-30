Sortudo da Bahia fatura mais de meio milhão de reais na Lotofácil

Nos adicione às suas fontes preferidas

Siga o A TARDE no Google

Uma aposta de Feira de Santana, no interior da Bahia, acertou as 15 dezenas da Lotofácil sorteadas na noite de terça-feira, 29. O ganhador levou um prêmio de R$ 510.692,66.

O jogo foi feito pela internet, com 16 números apostados. Outros dois jogos também acertaram os 15 números.

Tudo sobre Bahia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Uma das apostas foi registrada em Araxá, em Minas Gerais, com 15 números, enquanto a outra foi feita em Juiz de Fora, também em Minas Gerais, por meio de um bolão com 35 cotas e 16 números apostados.

Conforme dados do concurso, cada aposta da faixa principal recebeu R$ 510.692,66.

As dezenas sorteadas foram 02, 04, 06, 07, 08, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 20, 23, 24 e 25.

Além dos ganhadores com 15 acertos, 207 apostas acertaram 14 dezenas e receberam R$ 2.216,99 cada.

Outras 6.458 apostas fizeram 13 acertos, com prêmio de R$ 35. Já 81.834 apostas acertaram 12 números e ganharam R$ 14, enquanto 427.994 apostas tiveram 11 acertos e receberam R$ 7.

Onde sacar?

É possível sacar o prêmio em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Caso o prêmio bruto seja superior a R$ 2.259,20, o pagamento pode ser realizado somente nas agências da Caixa, mediante apresentação de comprovante de identidade original com CPF e recibo de aposta original e premiado.

Valores iguais ou acima de R$ 10 mil são pagos no prazo mínimo de dois dias úteis a partir de apresentação na agência da Caixa.

Já para apostas feitas no Portal Loterias Caixa ou no aplicativo Loterias Caixa, os prêmios de valor líquido de até R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20) poderão ser recebidos em qualquer casa lotérica ou agência do banco ou, ainda, por transferência ao Mercado Pago.

O prazo para retirada do prêmio é de 90 dias após a data do sorteio. Após o prazo, os valores são repassados ao tesouro nacional para aplicação no Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (FIES).

Próximo concurso

Previsto para esta quarta-feira, 30, o próximo concurso tem estimativa de prêmio de R$ 2 milhões.