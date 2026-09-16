Dono de lotérica acerta três bolões da Lotofácil e leva R$140 mil

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O dono de uma casa lotérica levou uma 'bolada' de R$140 mil após vencer três bolões no mesmo concurso 3780 da Lotofácil. Alessandro Montenegro, mais conhecido como “Rei do Bolão”, participou do sorteio da Independência 2026, que aconteceu nesta terça-feira, 15, em São Paulo.

Ele tinha uma cota em cada um dos três bolões vencedores e recebeu de cada dela cerca de R$47 mil

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Alessandro possuía uma cota em cada um dos três bolões vencedores. Com isso, recebeu três premiações de cerca de R$ 47 mil cada. Com os acertos, somente este ano, o empresário acumula 15 prêmios principais.

“Ganhar uma vez já seria motivo de muita comemoração. Estar nos três bolões que acertaram os 15 pontos da Lotofácil da Independência é algo muito especial, principalmente porque estamos falando de 300 ganhadores comemorando com a gente. Eu sempre digo que sou quem mais acredita nos nossos bolões e, por isso, faço questão de participar junto com os clientes”, comemorou Montenegro.

Três bolões, três prêmios principais

Dois dos três bolões ganhador, cada um com 4 jogos e 100 cotas, foram montados com apostas de 20 dezenas, limite máximo na Lotofácil e modelo adotado pela Loteria Aldeota, em seus principais jogos na modalidade. A cota dos bolões foi de aproximadamente R$2.930.

O terceiro bolão foi montado com um jogo de 20 dezenas e 100 cotas, no valor aproximado de R$ 732.

Com o acerto das 15 dezenas, casa bolão levou aproximadamente R$ 4,7 milhões, o equivalente a R$ 47 mil para cada um dos 300 apostadores. Alessandro comprou uma cota em cada grupo.

O prêmio

O prêmio estimado para quem acertasse as quinze números era de R$300 milhões. Setenta e duas pessoas acertaram as 15 dezenas e vão embolsar, cada um, R$4.488,579.

Os números sorteados foram: 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 12 - 15 - 16 - 17 - 19 - 21 - 22 - 23