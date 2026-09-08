Suspeito de matar mulher com 40 facadas por ciúmes é preso na Bahia

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Um homem foi preso após ser acusado de matar a companheira com 40 facadas em São Francisco do Conde, na Região Metropolitana de Salvador, na Bahia. O suspeito, de 36 anos, se entregou à polícia dois dias depois do assasiatano.

Segundo informações divulgadas pela Polícia Civil, o crime foi motivado após uma discussão por ciúmes na última sexta-feira, 4. Identificada como Rafaela Conceição de Jesus, de 29 anos de idade, a vítima foi encontrada no dia seguinte, às margens da BA-522, na zona rural do município.

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O acusado entregou-se à polícia na manhã do domingo, 6. Ele compareceu ao 3º Pelotão da Polícia Militar, em Coração de Maria, e confirmou a autoria do crime, contando detalhes aos oficiais.

Encaminhado à 1ª Delegacia Territorial (DT) de Santo Amaro, ele está sob prisão temporária e o caso segue sob investigação.