Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ELEIÇÕES

ELEIÇÕES 2026

Festa de candidato a deputado deixa sujeira e prejuízos em Salvador

Evento organizado por candidato ocorreu na segunda-feira, 7, no bairro do Pau da Lima

Redação
Por Redação
Região em Pau da Lima onde aconteceu evento promovido por candidato a deputado estadual
Região em Pau da Lima onde aconteceu evento promovido por candidato a deputado estadual - Foto: Reprodução/Google Street View
Eleições 2026

Uma festa promovida pelo candidato a deputado estadual Anderson Ninho (PSDB) terminou com garrafas quebradas espalhadas pelo chão da praça da Paróquia Nossa Senhora Auxiliadora, no bairro de Pau da Lima, em Salvador.

O evento foi realizado na segunda-feira, 7, feriado da Independência do Brasil. Após a festa, uma equipe da Empresa de Limpeza Urbana de Salvador (Limpurb) esteve no local para recolher os resíduos deixados na praça.

Tudo sobre Eleições em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.
Evento promovido por candidato a deputado deixou rastro de sujeira em Salvador
Evento promovido por candidato a deputado deixou rastro de sujeira em Salvador - Foto: Reprodução

Moradores relatam problemas

Segundo moradores da região, a realização do evento teria ocorrido com a intenção de obter apoio eleitoral e poderia configurar uma tentativa de compra de votos.

Leia Também:

SUSTO

7 de Setembro: vereador desmaia durante desfile em Salvador
7 de Setembro: vereador desmaia durante desfile em Salvador imagem

INTIMIDAÇÃO

Vereadora da Bahia é vítima de violência após colega intimidá-la com dedo no rosto
Vereadora da Bahia é vítima de violência após colega intimidá-la com dedo no rosto imagem

ELEIÇÕES 2026

7 de Setembro: bandeiras de Neto com Flávio surgem em ato em Salvador
7 de Setembro: bandeiras de Neto com Flávio surgem em ato em Salvador imagem

Os moradores também questionaram a realização de ações semelhantes em benefício da comunidade em outros períodos do ano, a exemplo do Carnaval.

Anderson Ninho, candidato a deputado estadual (PSDB)
Anderson Ninho, candidato a deputado estadual (PSDB) - Foto: Reginaldo Ipê/Divulgação/CMS

Além da sujeira deixada na praça, moradores relataram que alguns carros tiveram os pneus furados durante a confusão. Uma pessoa também teria sofrido ferimentos na perna após entrar em contato com cacos de vidro espalhados pelo local.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

Anderson Ninho eleições na Bahia Salvador

Relacionadas

Mais lidas