ELEIÇÕES 2026
Festa de candidato a deputado deixa sujeira e prejuízos em Salvador
Evento organizado por candidato ocorreu na segunda-feira, 7, no bairro do Pau da Lima
Uma festa promovida pelo candidato a deputado estadual Anderson Ninho (PSDB) terminou com garrafas quebradas espalhadas pelo chão da praça da Paróquia Nossa Senhora Auxiliadora, no bairro de Pau da Lima, em Salvador.
O evento foi realizado na segunda-feira, 7, feriado da Independência do Brasil. Após a festa, uma equipe da Empresa de Limpeza Urbana de Salvador (Limpurb) esteve no local para recolher os resíduos deixados na praça.
Moradores relatam problemas
Segundo moradores da região, a realização do evento teria ocorrido com a intenção de obter apoio eleitoral e poderia configurar uma tentativa de compra de votos.
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Os moradores também questionaram a realização de ações semelhantes em benefício da comunidade em outros períodos do ano, a exemplo do Carnaval.
Além da sujeira deixada na praça, moradores relataram que alguns carros tiveram os pneus furados durante a confusão. Uma pessoa também teria sofrido ferimentos na perna após entrar em contato com cacos de vidro espalhados pelo local.