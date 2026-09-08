Festa de candidato a deputado deixa sujeira e prejuízos em Salvador

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Uma festa promovida pelo candidato a deputado estadual Anderson Ninho (PSDB) terminou com garrafas quebradas espalhadas pelo chão da praça da Paróquia Nossa Senhora Auxiliadora, no bairro de Pau da Lima, em Salvador.

O evento foi realizado na segunda-feira, 7, feriado da Independência do Brasil. Após a festa, uma equipe da Empresa de Limpeza Urbana de Salvador (Limpurb) esteve no local para recolher os resíduos deixados na praça.

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Evento promovido por candidato a deputado deixou rastro de sujeira em Salvador - Foto: Reprodução

Moradores relatam problemas

Segundo moradores da região, a realização do evento teria ocorrido com a intenção de obter apoio eleitoral e poderia configurar uma tentativa de compra de votos.

Os moradores também questionaram a realização de ações semelhantes em benefício da comunidade em outros períodos do ano, a exemplo do Carnaval.

Anderson Ninho, candidato a deputado estadual (PSDB) - Foto: Reginaldo Ipê/Divulgação/CMS

Além da sujeira deixada na praça, moradores relataram que alguns carros tiveram os pneus furados durante a confusão. Uma pessoa também teria sofrido ferimentos na perna após entrar em contato com cacos de vidro espalhados pelo local.