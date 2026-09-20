Suspeito de série de furtos é preso em Imbassaí

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Um homem de 39 anos foi preso em flagrante na sexta-feira, 18, em Imbassaí, no litoral de Mata de São João, suspeito de envolvimento em uma série de furtos em estabelecimentos comerciais e imóveis residenciais da região.

A prisão foi realizada por investigadores da 2ª Delegacia Territorial (DT) de Mata de São João, com sede na Praia do Forte, durante diligências para apurar ocorrências de furtos mediante arrombamento.

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Objetos furtados são recuperados

Entre os casos investigados está o furto de uma casa de veraneio. Segundo a polícia, diversos objetos foram levados do imóvel, incluindo fogão, geladeira, televisão, ventilador e micro-ondas.

Durante a abordagem, o suspeito indicou aos investigadores onde parte dos materiais estava escondida. Os objetos foram localizados e apreendidos para posterior devolução aos proprietários.





Polícia investiga participação de outras pessoas

As investigações continuam para identificar possíveis outros envolvidos nos furtos e localizar os demais objetos que ainda não foram recuperados.

O homem passou pelos procedimentos legais e permanece à disposição da Justiça.