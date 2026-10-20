JUSSIAPE
Temporal causa desabamento e rastro de estragos em hospital na Bahia
Ventania provocou estragos na Casa de Saúde Ana Medrado Luz, que passou por reforma em 2022
Um temporal com fortes rajadas de vento atingiu o município de Jussiape, Chapada Diamantina, na tarde do último sábado, 17, deixando um rastro de destruição em diversos pontos da cidade.
O episódio mais crítico ocorreu na Casa de Saúde Ana Medrado Luz — único hospital do município —, onde parte da estrutura do teto desabou. Apesar do impacto e dos danos materiais, não houve feridos.
Com o desabamento, a unidade de saúde foi completamente interditada, exigindo uma rápida reorganização dos atendimentos de emergência para não interromper a assistência à população.
Remanejamento de pacientes
No momento do desabamento, oito pacientes estavam no local: três encontravam-se internados e cinco recebiam atendimento no pronto-socorro. Diante do risco estrutural, as equipes médicas acionaram os protocolos de evacuação e encaminhamento.
Dois pacientes foram transferidos para o hospital do município vizinho de Barra da Estiva. Quatro pacientes foram reorganizados e direcionados para uma Unidade Básica de Saúde (UBS) de Jussiape. Um paciente teve alta médica após avaliação.
O coordenador da Defesa Civil local, Yuly Carvalho, explicou que mais da metade da cobertura do prédio é formada por telhas metálicas. De acordo com o técnico, a pressão mecânica das rajadas de vento levantou a estrutura, fazendo com que o teto se desprendesse da edificação.
Uma perícia avalia as condições do prédio para definir as intervenções necessárias antes do restabelecimento dos serviços.
Mobilizados pela situação, moradores e funcionários da empresa Grande Sertão formaram uma força-tarefa voluntária para ajudar na remoção dos escombros e na limpeza dos cômodos atingidos.
Leia Também:
Apagão e prejuízos no município
Além do hospital, a tempestade causou outros estragos em Jussiape. Parte da cidade sofreu com a interrupção no fornecimento de energia elétrica e o letreiro de boas-vindas, localizado na entrada do município, foi totalmente destruído.
Em função dos estragos e por medidas de segurança, a Prefeitura adiou a programação festiva do Dia das Crianças, que estava prevista para ocorrer no domingo, 18.
O que diz a gestão municipal
Em pronunciamento oficial, o prefeito José Luz (Avante) destacou as medidas de contenção adotadas pelo Executivo.
“Nossa prioridade neste momento é garantir que a população continue recebendo a assistência em saúde de que precisa, com segurança e responsabilidade. Estamos acompanhando a situação com muito cuidado e adotando as providências necessárias para avaliar os danos e viabilizar a recuperação da estrutura hospitalar. Felizmente, ninguém ficou ferido, e vamos trabalhar para que os serviços sejam restabelecidos o mais breve possível.”