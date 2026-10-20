Temporal causa desabamento e rastro de estragos em hospital na Bahia

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Um temporal com fortes rajadas de vento atingiu o município de Jussiape, Chapada Diamantina, na tarde do último sábado, 17, deixando um rastro de destruição em diversos pontos da cidade.

O episódio mais crítico ocorreu na Casa de Saúde Ana Medrado Luz — único hospital do município —, onde parte da estrutura do teto desabou. Apesar do impacto e dos danos materiais, não houve feridos.

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​Com o desabamento, a unidade de saúde foi completamente interditada, exigindo uma rápida reorganização dos atendimentos de emergência para não interromper a assistência à população.

​Remanejamento de pacientes

​No momento do desabamento, oito pacientes estavam no local: três encontravam-se internados e cinco recebiam atendimento no pronto-socorro. Diante do risco estrutural, as equipes médicas acionaram os protocolos de evacuação e encaminhamento.

Dois pacientes foram transferidos para o hospital do município vizinho de Barra da Estiva. Quatro pacientes foram reorganizados e direcionados para uma Unidade Básica de Saúde (UBS) de Jussiape. Um paciente teve alta médica após avaliação.

​O coordenador da Defesa Civil local, Yuly Carvalho, explicou que mais da metade da cobertura do prédio é formada por telhas metálicas. De acordo com o técnico, a pressão mecânica das rajadas de vento levantou a estrutura, fazendo com que o teto se desprendesse da edificação.

Uma perícia avalia as condições do prédio para definir as intervenções necessárias antes do restabelecimento dos serviços.

​Mobilizados pela situação, moradores e funcionários da empresa Grande Sertão formaram uma força-tarefa voluntária para ajudar na remoção dos escombros e na limpeza dos cômodos atingidos.

Apagão e prejuízos no município

​Além do hospital, a tempestade causou outros estragos em Jussiape. Parte da cidade sofreu com a interrupção no fornecimento de energia elétrica e o letreiro de boas-vindas, localizado na entrada do município, foi totalmente destruído.

​Em função dos estragos e por medidas de segurança, a Prefeitura adiou a programação festiva do Dia das Crianças, que estava prevista para ocorrer no domingo, 18.

​O que diz a gestão municipal

​Em pronunciamento oficial, o prefeito José Luz (Avante) destacou as medidas de contenção adotadas pelo Executivo.

​“Nossa prioridade neste momento é garantir que a população continue recebendo a assistência em saúde de que precisa, com segurança e responsabilidade. Estamos acompanhando a situação com muito cuidado e adotando as providências necessárias para avaliar os danos e viabilizar a recuperação da estrutura hospitalar. Felizmente, ninguém ficou ferido, e vamos trabalhar para que os serviços sejam restabelecidos o mais breve possível.”