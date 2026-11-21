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Um temporal com registro de 150 milímetros de chuva em menos de duas horas provocou alagamentos e danos à infraestrutura de Caetanos, no sudoeste da Bahia, neste sábado, 21.

A cidade teve ruas danificadas, residências atingidas e problemas em unidades de saúde. Não houve registro de mortes ou feridos. O governador Jerônimo Rodrigues esteve no município para sobrevoar as áreas afetadas, conversar com moradores e acompanhar as medidas emergenciais.

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Durante a visita, o gestor percorreu pontos atingidos, incluindo a barragem municipal, e se reuniu com o prefeito, secretários e vereadores para discutir as providências necessárias. O superintendente de Proteção e Defesa Civil da Bahia (Sudec), Osny Bomfim, também participou da agenda.

“Viemos a Caetanos para acompanhar de perto os danos causados pelas chuvas, ouvir as famílias e definir, junto com a prefeitura e nossas equipes, as ações necessárias para recuperar as áreas atingidas. Nossa prioridade é garantir assistência a quem precisa, agilizar os reparos e trabalhar na prevenção para reduzir os riscos de novas enchentes”, destacou o governador.

Temporal provoca danos em ruas e unidades de saúde

Entre os problemas identificados estão danos no calçamento de ruas, alagamentos em residências e comprometimentos no telhado de uma unidade de saúde. Algumas estradas chegaram a ser interditadas, mas já foram liberadas.

Equipes das secretarias estaduais de Infraestrutura (Seinfra), de Infraestrutura Hídrica e Saneamento (SIHS) e de Saúde (Sesab) foram mobilizadas para avaliar os prejuízos e definir os reparos necessários. Também estão previstas intervenções na barragem municipal e reformas no hospital e na unidade básica de saúde.

O Corpo de Bombeiros atua na região com apoio do Grupamento de Operações Aéreas (GOA), responsável por sobrevoos de reconhecimento. Na sexta-feira (20), duas pessoas que estavam no hospital de Caetanos foram transportadas de avião para uma unidade hospitalar em Vitória da Conquista.

Governo envia ajuda humanitária a municípios atingidos

Antes de seguir para Caetanos, Jerônimo Rodrigues acompanhou, na manhã deste sábado, o envio de donativos para cidades afetadas pelas chuvas. A saída dos caminhões ocorreu no galpão da Empresa Gráfica da Bahia (Egba), em Simões Filho.

Jerônimo Rodrigues esteve no município para sobrevoar as áreas afetadas - Foto: Divulgação

Para Caetanos, foram destinados 100 colchões, 100 cobertores, 100 lençóis, 100 kits de higiene pessoal e 150 cestas básicas. Jaguaquara e Ibirataia também receberam remessas de materiais.

Desde o último domingo, 15, o Governo do Estado encaminhou assistência humanitária a outros municípios, entre eles Antônio Cardoso, Santo Estêvão, Rafael Jambeiro, Malhada e Arataca.

26 municípios estão em situação de emergência na Bahia

Segundo o governo estadual, 26 municípios baianos estão em situação de emergência em decorrência das chuvas.

A lista inclui Antônio Cardoso, Arataca, Caetanos, Camacã, Eunápolis, Ibirataia, Ilhéus, Itambé, Itanhém, Iuiu, Jaguaquara, Jussiape, Lajedão, Malhada, Medeiros Neto, Pindobaçu, Porto Seguro, Prado, Queimadas, Rafael Jambeiro, Ribeirão do Largo, Rio Real, Santa Maria da Vitória, Santo Estêvão, Serrinha e Vereda.

A Superintendência de Proteção e Defesa Civil (Sudec) mantém o monitoramento das áreas afetadas e coordena, em conjunto com as prefeituras, as ações de assistência às famílias e de recuperação dos municípios.