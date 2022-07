TRE-BA usará quase 15 mil modelos da nova urna eletrônica

O Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA) anunciou nesta sexta-feira, 8, que usará 14.993 modelos da nova urna eletrônica nas eleições de 2022. O novo modelo é mais moderno, seguro e trará novos recursos de acessibilidade.

Ao todo, para a Bahia, mais de 40 mil urnas eletrônicas estão previstas para a realização do pleito, que terá seu primeiro turno no dia 2 de outubro. Dados do TRE baiano apontam que a UE 2020, como é chamada. será utilizada por 64 zonas eleitorais em 99 municípios baianos. A distribuição será de responsabilidade dos polos de Salvador, Ilhéus, Camaçari, Vitória da Conquista, Guanambi e Ipirá.

O Regional baiano estima que mais de 10 milhões de eleitores baianos, cerca de 3 milhões votem no novo equipamento. Dentre as principais mudanças da urna eletrônica modelo 2020 (UE 2020) estão o terminal do mesário com tela totalmente gráfica, sem teclado físico, e superfície sensível ao toque; processador do tipo System on a Chip (SOC), 18 vezes mais rápido que o modelo 2015; bateria do tipo Lítio Ferro-Fosfato: menos custos de conservação por não necessitarem de recarga; mídia de aplicação do tipo pen-drive, o que traz maior flexibilidade logística para os TREs na geração de mídias; e a expectativa de duração da bateria por toda a vida útil da urna.

O novo modelo traz também novidades em termos de acessibilidade, tanto para pessoas com deficiência visual e auditiva. No caso dos deficientes visuais, a sintetização de voz foi aprimorada e agora também serão falados os nomes de suplentes e vices - sendo ainda possível cadastrar um nome fonético.

Já para as pessoas com deficiência auditiva, uma apresentação com intérprete de Libras foi incluída na tela da urna para indicar os cargos em votação. O novo recurso não é exclusivo da UE 2020 e será também implantado nas versões anteriores, a partir da UE 2009 até a UE 2015.

Todos os eleitores que entrar na cabine eleitoral terão acesso à ferramenta, sem precisar fazer cadastro prévio ou pedir a ativação do recurso aos mesários. A montagem das urnas modelo 2020 ocorre na Bahia em fábrica da Positivo Tecnologia, sediada em Ilhéus. Esta é a segunda vez que os equipamentos da Justiça Eleitoral são fabricados no estado.