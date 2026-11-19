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Trecho da BR-324 foi liberado após a conclusão de um serviço de reparação, depois que um buraco se abriu na via, na manhã desta quinta-feira (19). A erosão aconteceu no km 594, na altura de Candeias, na Região Metropolitana de Salvador.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a pista foi totalmente liberada às 13h20, após a recuperação do corpo do aterro, realizada pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), órgão responsável pelas rodovias federais da Bahia.

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O bloqueio teve início da noite desta quarta-feira, 18, no sentido crescente, de Feira de Santana para Salvador, enquanto a outra faixa permaneceu liberada para o tráfego.

Limpeza da via não atrapalha o tráfego

Em nota ao portal A TARDE, o Dnit informou que, no período da tarde, as equipes realizam a limpeza do acostamento, sem necessidade de interdição ou bloqueio de qualquer uma das faixas de rolamento.

Segunda interrupção em menos de um mês

No início de novembro, durante o feriadão de Finados, outro ponto da BR-324 foi atingido por uma erosão. No km 603, em Simões Filho, um buraco provocou a interdição de parte da pista no sentido Feira de Santana–Salvador.

Diferentemente desta vez, o bloqueio começou em 2 de novembro e foi encerrado na manhã do dia 5, após reparos também realizados pelo Dnit.