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Duas mulheres, de 48 e 64 anos, passaram por momentos de tensão após ficarem presas em um cânion de aproximadamente 280 metros de profundidade, na trilha da Cachoeira da Fumacinha, em Ibicoara, na Chapada Diamantina.



As vítimas foram resgatadas por um helicóptero da Polícia Militar na tarde desta sexta-feira, 20, após permanecerem isoladas desde quinta-feira, 19.

Segundo informações da Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), as fortes chuvas provocaram trombas d’água e elevaram o nível do rio, impedindo que as mulheres deixassem o local. Quando foram encontradas pelas equipes de salvamento, ambas apresentavam sinais de exaustão.

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Resgate exigiu operação aérea e rapel

A operação foi realizada por militares do Grupamento Aéreo da Polícia Militar (GRAER). Para retirar as vítimas do cânion, um tripulante operacional desceu de rapel e realizou o resgate por meio de uma técnica de suspensão em cabo, com auxílio do helicóptero.

A ação foi concluída no final da tarde, e as duas mulheres foram retiradas da área em segurança.

Trilha é considerada uma das mais difíceis da Bahia

A trilha da Cachoeira da Fumacinha é conhecida pelo alto grau de dificuldade. O percurso tem aproximadamente 18 quilômetros, considerando ida e volta, e inclui trechos pelo leito do rio, travessias na água, pedras escorregadias e passagens de difícil acesso.

A cachoeira está localizada em meio a um cânion cercado por paredões rochosos que ultrapassam 280 metros de altura. Durante períodos de chuva, a elevação repentina do nível do rio pode bloquear as passagens e deixar visitantes isolados.

Outros turistas já precisaram de resgate no local

A região já registrou outras ocorrências envolvendo visitantes surpreendidos pelas condições climáticas e pelas dificuldades do percurso.

Em março de 2026, um grupo de 18 turistas e três guias ficou isolado após o aumento do volume de água impedir a travessia do rio durante o retorno. Os visitantes precisaram passar a noite em um abrigo natural e foram retirados no dia seguinte, com apoio de brigadistas, guias e voluntários. Ninguém ficou ferido.





Já em abril, uma turista sofreu uma queda a cerca de quatro quilômetros do início da trilha e precisou de uma operação de resgate que durou aproximadamente cinco horas.

Em junho, outro visitante também foi retirado do percurso após um acidente. A ocorrência mobilizou o Grupamento Aéreo da Polícia Militar, a Prefeitura de Ibicoara e a Brigada Municipal.





Confira o vídeo: