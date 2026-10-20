UFBA é destaque entre as 15 melhores universidades do Brasil

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A Universidade Federal da Bahia (UFBA) alcançou a 14ª posição nacional no Ranking Universitário Folha (RUF) 2026. Elaborado pela Folha de S.Paulo, o levantamento analisou 205 universidades públicas e privadas do Brasil.

A UFBA obteve pontuação de 88,11. A avaliação considerou indicadores como qualidade do ensino, pesquisa científica, mercado de trabalho, inovação e internacionalização.

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A Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (Uesb) ocupa a 74ª posição nacional, com 55,71 pontos, enquanto a Universidade do Estado da Bahia (Uneb) aparece em 87º lugar, com 51,37 pontos.

Entre as demais instituições federais baianas, a Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB) ocupa a 115ª colocação, seguida pela Universidade Federal do Oeste da Bahia (UFOB), em 137º lugar, e pela Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB), em 144º.

Ranking universitário: destaque para USP e Unicamp

A Universidade de São Paulo (USP) manteve a primeira posição do ranking, com 99,10 pontos, posição que não ocupava desde 2012. A instituição lidera os indicadores de ensino, pesquisa e avaliação do mercado de trabalho, além de ocupar a quarta posição em inovação e a segunda em internacionalização.

O resultado foi favorecido pela participação da universidade no Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade), no qual passou da 47ª para a 9ª colocação.



Na classificação geral, a Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) aparece em segundo lugar, com 97,69 pontos, seguida pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), com 97,22 pontos. A Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) ocupa a quarta posição, com 95,86 pontos.

Confira a classificação das universidades baianas