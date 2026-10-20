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UFBA é destaque entre as 15 melhores universidades do Brasil

Levantamento analisou 205 universidades públicas e privadas

Beatriz Rego
Por Beatriz Rego
Entrada principal do Campus da UFBA de Ondina
Entrada principal do Campus da UFBA de Ondina - Foto: Olga Leiria | Ag. A TARDE

A Universidade Federal da Bahia (UFBA) alcançou a 14ª posição nacional no Ranking Universitário Folha (RUF) 2026. Elaborado pela Folha de S.Paulo, o levantamento analisou 205 universidades públicas e privadas do Brasil.

A UFBA obteve pontuação de 88,11. A avaliação considerou indicadores como qualidade do ensino, pesquisa científica, mercado de trabalho, inovação e internacionalização.

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A Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (Uesb) ocupa a 74ª posição nacional, com 55,71 pontos, enquanto a Universidade do Estado da Bahia (Uneb) aparece em 87º lugar, com 51,37 pontos.

Entre as demais instituições federais baianas, a Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB) ocupa a 115ª colocação, seguida pela Universidade Federal do Oeste da Bahia (UFOB), em 137º lugar, e pela Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB), em 144º.

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Ranking universitário: destaque para USP e Unicamp

A Universidade de São Paulo (USP) manteve a primeira posição do ranking, com 99,10 pontos, posição que não ocupava desde 2012. A instituição lidera os indicadores de ensino, pesquisa e avaliação do mercado de trabalho, além de ocupar a quarta posição em inovação e a segunda em internacionalização.

O resultado foi favorecido pela participação da universidade no Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade), no qual passou da 47ª para a 9ª colocação.

Na classificação geral, a Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) aparece em segundo lugar, com 97,69 pontos, seguida pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), com 97,22 pontos. A Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) ocupa a quarta posição, com 95,86 pontos.

Confira a classificação das universidades baianas

  1. UFBA - 14º lugar nacional, com 88,11 pontos.
  2. Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC) - 57º lugar, com 66,07 pontos.
  3. Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS) - 66º lugar, com 63,47 pontos.
  4. Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (Uesb) - 74º lugar, com 55,71 pontos.
  5. Senai Cimatec - 83º lugar, com 52,43 pontos.
  6. Universidade do Estado da Bahia (Uneb) - 87º lugar, com 51,37 pontos.
  7. Universidade Salvador (Unifacs) - 113º lugar, com 43,37 pontos.
  8. Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB) - 115º lugar, com 43,19 pontos.
  9. Universidade Federal do Oeste da Bahia (UFOB) - 137º lugar, com 35,43 pontos.
  10. Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB) - 144º lugar, com 33,39 pontos.
  11. Universidade Católica do Salvador (UCSAL) - 186º lugar, com 20,08 pontos.
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Educação UFBA universidade pública

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