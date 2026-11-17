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O feriado do Dia da Consciência Negra deve alterar o fluxo do trânsito de rodovias da Bahia a partir desta quinta-feira, 19. Com a expectativa de movimento intenso, os motoristas que pretendem pegar a estrada devem ficar atentos aos horários de maior fluxo para evitar congestionamentos.

De acordo com as concessionárias Bahia Norte (CBN) e Litoral Norte (CLN), devem passar mais de 513 mil veículos entre os dias 19 e 23 de novembro na BA-093 e na BA-099.

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O levantamento representa um crescimento de 6,9% nas rodovias baianas em relação ao mesmo período de 2025, quando o feriado caiu em uma quinta-feira.

Quando o trânsito ficará mais intenso na Bahia ?

Ao longo do feriado, cerca de 369 mil veículos devem passar pelo Sistema BA-093, que conecta os municípios de Simões Filho e Entre Rios. Na quinta-feira, 19, é esperado o tráfego de mais de 94 mil veículos, com pico previsto para às 17h.

No domingo, 22, o fluxo deve voltar a ficar intenso às 17h. Enquanto na segunda-feira, 23, das 6h às 7h, um novo pico acontece devido ao retorno do feriado e ao deslocamento habitual.

Já na BA-099, que conecta a Região Metropolitana de Salvador até a divisa com o estado de Sergipe, deve apresentar um fluxo de 144 mil veículos no mesmo período. Na região, o maior movimento está previsto para a quinta-feira, 19, com cerca de 32 mil veículos e fluxo intenso das 9h às 17h.

Veja os horários de maior movimento nas rodovias

Sistema BA-093 (Bahia Norte - CBN):

Quinta-feira, 19/11 (Saída): das 16h às 17h, com pico às 17h - dia de maior fluxo.

Sexta-feira, 20/11: das 6h às 11h, com pico às 7h.

Sábado, 21/11: das 7h às 12h, com pico às 7h.

Domingo, 22/11 (Retorno): das 16h às 17h, com pico às 17h.

Segunda-feira, 23/11: das 6h às 7h, com pico às 7h.

BA-099 (Litoral Norte - CLN):