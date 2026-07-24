Vazamento de amônia gera alerta e mobiliza bombeiros no interior da Bahia

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Um vazamento de amônia mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros na tarde desta sexta-feira, 24, em Jequié, no sudoeste da Bahia. A ocorrência foi registrada na Vila Frisuba, zona rural do município, onde funciona um antigo frigorífico.

Até o momento, não há confirmação de pessoas no imóvel nem registro de feridos. As circunstâncias que provocaram o vazamento também ainda são desconhecidas.

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Os bombeiros permaneciam no local até por volta das 13h50, realizando o trabalho de contenção da substância.

A amônia é um gás incolor, de odor intenso e considerado tóxico. O composto químico é amplamente utilizado em sistemas de refrigeração industrial, o que exige cuidados específicos em casos de vazamento devido aos riscos que pode oferecer à saúde e ao meio ambiente.