BAHIA
Vazamento de amônia gera alerta e mobiliza bombeiros no interior da Bahia
Caso ocorreu em um antigo frigorífico na zona rural do município
Um vazamento de amônia mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros na tarde desta sexta-feira, 24, em Jequié, no sudoeste da Bahia. A ocorrência foi registrada na Vila Frisuba, zona rural do município, onde funciona um antigo frigorífico.
Até o momento, não há confirmação de pessoas no imóvel nem registro de feridos. As circunstâncias que provocaram o vazamento também ainda são desconhecidas.
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Os bombeiros permaneciam no local até por volta das 13h50, realizando o trabalho de contenção da substância.
A amônia é um gás incolor, de odor intenso e considerado tóxico. O composto químico é amplamente utilizado em sistemas de refrigeração industrial, o que exige cuidados específicos em casos de vazamento devido aos riscos que pode oferecer à saúde e ao meio ambiente.