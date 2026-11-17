VÍDEO
Vendaval atinge Morro de São Paulo e arranca telhado de imóvel
Episódio aconteceu na tarde desta terça-feira, 17
Uma forte ventania atingiu Morro de São Paulo, em Cairu, no litoral sul da Bahia, na tarde desta terça-feira, 17. Vídeos compartilhados nas redes sociais mostram a força dos ventos, que chegaram a arrancar telhados de imóveis.
De acordo com informações divulgadas pela prefeitura de Cairu, a ocorrência envolveu apenas um imóvel particular e não houve feridos. A informação foi confirmada pelo secretário de Administração de Morro de São Paulo, Eloi Borges.
O imóvel atingido pelos fortes ventos atua como uma casa de veraneio durante temporadas. A admistração municipal esté em contato com o dono do casa.
Leia Também:
Inmet aciona alerta laranja na Bahia
O caso ocorreu em meio ao alerta de tempestade emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), que elevou para o nível laranja, de perigo, o aviso meteorológico para 300 municípios baianos. Entre os alertas ativos estão:
- Alerta Laranja - Válido nesta terça-feira, 17 e segue até quarta-feira, 18, para áreas da Bahia, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Minas Gerais, Piauí e Tocantins. Prevê chuva entre 30 e 60 mm/h (ou até 100 mm/dia), ventos intensos de 60 a 100 km/h e queda de granizo.
- Alerta Amarelo - Abrange áreas das regiões Centro-Oeste, Nordeste, Norte, Sudeste e Sul, com vigência iniciando nesta terça-feira e novos avisos a partir das 00h da quarta-feira. A previsão indica chuva de 20 a 30 mm/h (ou até 50 mm/dia), ventos entre 40 e 60 km/h e possibilidade de granizo.
Veja vídeo: