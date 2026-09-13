Vendedora ganha indenização após ser chamada de língua de ladeira

Siga o A TARDE no Google

Uma vendedora de uma loja de calçados localizada em Salvador será indenizada em R$ 10 mil após ser chamada por apelidos considerados ofensivos, como “língua de ladeira”.

As ofensas foram proferidas pela gerente do estabelecimento comercial, de acordo com autos do processo. A decisão é da 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Bahia (TRT-BA), e ainda cabe recurso.

Tudo sobre Bahia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Jornada excessiva e reclamações

O apelido foi criado após a funcionária passar a reclamar sobre situações dentro do ambiente de trabalho. Um dos exemplos citados é a jornada excessiva de prestação de serviços.

De acordo com relatos do processo, a funcionária chegou a trabalhar por 13 dias seguidos.

Leia Também: CAÇADA INTERESTADUAL Faccionados que fugiram da Bahia são capturados em três estados em apenas 72 horas

Um dos pontos altos da relação entre gerente e funcionária foi a confecção e utilização de placas com o termo “língua de ladeira” durante um evento da empresa.

Justiça aponta assédio moral contra vendedora

De acordo com o juiz da 15ª Vara do Trabalho de Salvador, as provas documentadas no processo confirmam que a vendedora foi vítima de assédio moral por parte da gerente.

Os relatos foram confirmados por outras duas testemunhas que participaram do processo. Uma outra pessoa, que testemunhou a favor da loja, acabou sendo multada com 2% do valor que será destinado para a vítima.

Já a loja terá que pagar a quantia de R$ 10 mil para a funcionária da loja de calçados.