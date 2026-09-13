BAHIA
Vendedora ganha indenização após ser chamada de língua de ladeira
Caso aconteceu em loja localizada em Salvador
Uma vendedora de uma loja de calçados localizada em Salvador será indenizada em R$ 10 mil após ser chamada por apelidos considerados ofensivos, como “língua de ladeira”.
As ofensas foram proferidas pela gerente do estabelecimento comercial, de acordo com autos do processo. A decisão é da 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Bahia (TRT-BA), e ainda cabe recurso.
Jornada excessiva e reclamações
O apelido foi criado após a funcionária passar a reclamar sobre situações dentro do ambiente de trabalho. Um dos exemplos citados é a jornada excessiva de prestação de serviços.
De acordo com relatos do processo, a funcionária chegou a trabalhar por 13 dias seguidos.
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Um dos pontos altos da relação entre gerente e funcionária foi a confecção e utilização de placas com o termo “língua de ladeira” durante um evento da empresa.
Justiça aponta assédio moral contra vendedora
De acordo com o juiz da 15ª Vara do Trabalho de Salvador, as provas documentadas no processo confirmam que a vendedora foi vítima de assédio moral por parte da gerente.
Os relatos foram confirmados por outras duas testemunhas que participaram do processo. Uma outra pessoa, que testemunhou a favor da loja, acabou sendo multada com 2% do valor que será destinado para a vítima.
Já a loja terá que pagar a quantia de R$ 10 mil para a funcionária da loja de calçados.