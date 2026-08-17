Vera Cruz cria secretaria de Economia Criativa e aposta em turismo de experiência

Siga o A TARDE no Google

O município de Vera Cruz, na Ilha de Itaparica, adotou uma nova estratégia de desenvolvimento baseada na integração entre Cultura, Turismo e Economia Criativa. A proposta busca valorizar o patrimônio, a gastronomia, a música, o audiovisual e o protagonismo das comunidades locais.

Uma das principais iniciativas da gestão do prefeito Igor Pinho foi a criação de uma Secretaria de Economia Criativa integrada às áreas de Cultura e Turismo, estrutura apontada pelo município como pioneira no estado da Bahia.

Tudo sobre Bahia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

A proposta é utilizar a criatividade não apenas como expressão cultural, mas também como instrumento de geração de trabalho, renda, negócios e desenvolvimento territorial.

Turismo de experiência e protagonismo comunitário

A estratégia municipal aposta no turismo de experiência e no turismo de base comunitária, aproximando visitantes das tradições, histórias, gastronomia, música, artesanato e modos de vida das comunidades.

A intenção é fazer com que o turista tenha contato direto com a identidade e a cultura do território, participando das experiências e contribuindo para a economia local.

“Vera Cruz tem uma riqueza cultural, natural e criativa que precisa ser transformada em oportunidades para a nossa população. É uma nova forma de pensar o desenvolvimento do município, unindo cultura, turismo e economia criativa", afirmou Igor Pinho, prefeito de Vera Cruz.

“O turista contemporâneo não quer apenas passear por um lugar; quer vivenciar o território. Queremos estimular o visitante a conhecer as histórias, os sabores, os saberes e os modos de vida locais, fazendo das comunidades protagonistas e beneficiárias do turismo. O turista não deve ser apenas espectador; deve participar da experiência e criar uma conexão verdadeira com o território”, define André Reis, secretário de Cultura, Turismo e Economia Criativa.

Ocupando uma área equivalente a 87% da Ilha de Itaparica, Vera Cruz reúne praias como Cacha Prego, Berlinque, Praia da Penha e Tairu, além de patrimônio histórico com estruturas coloniais do século XVI.

Gastronomia ganha espaço na estratégia

A gastronomia ocupa posição estratégica na iniciativa. Vera Cruz vem ampliando sua participação no Festival Tempero Bahia e prepara mais uma edição do Festival Comida do Lugar, fortalecendo a gastronomia como patrimônio cultural e produto turístico.

Os festivais gastronômicos e musicais também movimentam uma cadeia que envolve artistas, restaurantes, produtores, comércio, hospedagem, transporte e outros empreendedores locais.

“Queremos que o visitante não apenas desfrute da boa comida de Vera Cruz, mas conheça a história e as pessoas por trás daquele sabor”, diz André Reis.

Município cria Film Commission

Outro projeto estruturante é a criação da Vera Cruz Film Commission, voltada à atração de produções audiovisuais para o município.

Com suas paisagens naturais, patrimônio e diversidade cultural, Vera Cruz pretende se tornar cenário para filmes, séries, documentários, videoclipes e publicidade. A iniciativa também busca inserir profissionais e fornecedores locais nessa cadeia produtiva.

Feiras e espaços de memória

As Feiras de Economia Criativa complementam a estratégia ao criar espaços de comercialização, formação e conexão entre artesãos, artistas, músicos, profissionais da gastronomia, moda, audiovisual e turismo.

O patrimônio cultural também está entre as ações, com a proposta de criação de espaços de memória e vivência voltados à valorização de saberes, tradições e histórias do território.

Vera Cruz criou espaços como Memória do Mar, Memória do Pescador, Memórias da Capoeira e Memórias da Música, além de uma galeria de exposições.

O objetivo é posicionar Vera Cruz dentro de um movimento maior da Bahia: transformar identidade, cultura e território em experiências, negócios e desenvolvimento para as comunidades. “Não queremos apenas que Vera Cruz seja cenário; queremos que Vera Cruz participe da cadeia produtiva do audiovisual e de toda a economia criativa”, afirma André Reis.

