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PRISÃO PREVENTIVA

Vereador baiano é preso por perseguir e ameaçar ex de 25 anos

Parlamentar descumpriu medidas protetivas de urgência concedidas à mulher

Edvaldo Sales
Por
Parlamentar descumpriu medidas protetivas de urgência concedidas à mulher
Parlamentar descumpriu medidas protetivas de urgência concedidas à mulher - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O vereador Carlito Canguçu Silva (Agir) foi preso preventivamente por descumprimento frequente de medidas protetivas de urgência concedidas em favor da ex-companheira, uma jovem de 25 anos. A prisão aconteceu na segunda-feira, 19, em Jacaraci, no sudoeste baiano.

As medidas foram impostas há um mês, após episódios de injúria, ameaça e vias de fato que teriam sido praticados por Carlito contra a ex-companheira.

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O que diz a polícia

A Polícia Civil disse que, apesar de ter sido notificado sobre as restrições judiciais, o parlamentar insistiu em descumprir as determinações, realizando contatos telefônicos com familiares da mulher e fazendo declarações intimidatórias.

Carlito enviou, no final do mês em que se iniciaram as ameaças, uma mensagem à ex-companheira por meio de uma rede social, o que contrariava a determinação judicial que proibia qualquer forma de contato.

Câmara de Jacaraci se pronuncia

O presidente da Câmara Municipal de Jacaraci, Arthur Guimarães Neto, falou, em nota, que o processo tramita sob segredo de Justiça e, por esse motivo, o órgão legislativo não irá se manifestar sobre o caso.

Ainda no texto, o presidente reforçou que a Câmara Municipal reafirma seu compromisso com a responsabilidade institucional, a legalidade e o respeito às instituições democráticas.

Vereador permanece à disposição da Justiça

O investigado foi encaminhado à unidade policial para a realização dos procedimentos legais cabíveis e permanece à disposição da Justiça.

Leia a nota da Câmara Municipal de Jacaraci na íntegra:

"O Presidente da Câmara Municipal de Jacaraci, Arthur Guimarães Neto, em face das informações relativas à prisão de um vereador deste Poder Legislativo, vem a público manifestar-se nos seguintes termos.

Considerando que o processo tramita sob segredo de Justiça, entende-se que eventuais manifestações sobre o caso devem observar os limites legais, o dever de responsabilidade institucional e o respeito à privacidade dos envolvidos.

Nesse sentido, esta Presidência abstém-se de emitir comentários sobre o mérito dos fatos, preservando a discrição necessária diante da natureza sigilosa do procedimento e evitando qualquer manifestação que possa antecipar juízos ou conclusões.

Reitera-se a confiança nas instituições competentes e na atuação do Poder Judiciário, a quem cabe conduzir o processo e adotar as providências cabíveis, em conformidade com a legislação vigente, o devido processo legal e as garantias constitucionais.

A Câmara Municipal reafirma seu compromisso com a responsabilidade institucional, a legalidade e o respeito às instituições democráticas, aguardando o regular andamento do processo e o esclarecimento dos fatos pelas autoridades competentes."

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Bahia Violência contra a mulher

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