VÍDEO: Incêndio de grande proporção atinge fábrica em Irecê

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Um incêndio de grandes proporções atingiu a fábrica da distribuidora O Mundo das Utilidades na tarde da última quinta-feira, 1, na cidade de Irecê, região centro-norte da Bahia. O galpão, que estava localizado próximo ao IFBA da cidade, ficou completamente destruído.

O ocorrido gerou grande correria no local, mas ninguém ficou ferido. A repercussão do caso reascendeu uma crítica dos moradores sobre não haver unidade própria do Corpo de Bombeiros Militar no município, o que impede respostas rápidas em momentos como esse.

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O socorro veio através de uma guarnição florestal da corporação, que já estava nas proximidades, foi até o estabelecimento e iniciou o combate ao fogo. Após isso, as chamas foram sanadas pelos bombeiros.

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Nota da CDL Irecê

A Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) publicou uma nota de apoio ao empresário que sofreu os prejuízos do incêndio. Confira nota completa:

A CDL Irecê manifesta sua solidariedade ao empresário Maciel e a toda a equipe da loja O Mundo das Utilidades, diante dos prejuízos causados pelo incêndio.

Mais uma vez, um sonho construído com trabalho, dedicação e investimento é atingido pelo fogo. Mais uma vez, a nossa região contabiliza perdas que afetam não apenas os empresários, mas toda a sociedade.

A CDL Irecê repudia o descaso das autoridades com a segurança da população e do setor produtivo. Em diversas ocasiões, a entidade já cobrou e reivindicou a implantação do Corpo de Bombeiros em Irecê. Gestores passados e atuais prometeram atender a esse pleito, mas, até o momento, nenhuma autoridade apresentou uma solução efetiva.

Até quando vamos esperar?

Irecê e toda a região não podem continuar à mercê de constantes incêndios, acumulando prejuízos materiais, emocionais e econômicos.

A CDL Irecê reforça sua cobrança e exige providências concretas para a instalação do Corpo de Bombeiros em nosso município.

CDL Irecê — solidariedade, responsabilidade e cobrança.