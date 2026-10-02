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VÍDEO: Incêndio de grande proporção atinge fábrica em Irecê

Situação levantou debate entre moradores pela falta da unidade dos Bombeiros no município

Alice Paulilo
Por
Incêndio em fábrica de Irecê causa agonia e repercussão
Incêndio em fábrica de Irecê causa agonia e repercussão - Foto: Reprodução / Instagram Thiago Drone

Um incêndio de grandes proporções atingiu a fábrica da distribuidora O Mundo das Utilidades na tarde da última quinta-feira, 1, na cidade de Irecê, região centro-norte da Bahia. O galpão, que estava localizado próximo ao IFBA da cidade, ficou completamente destruído.

O ocorrido gerou grande correria no local, mas ninguém ficou ferido. A repercussão do caso reascendeu uma crítica dos moradores sobre não haver unidade própria do Corpo de Bombeiros Militar no município, o que impede respostas rápidas em momentos como esse.

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O socorro veio através de uma guarnição florestal da corporação, que já estava nas proximidades, foi até o estabelecimento e iniciou o combate ao fogo. Após isso, as chamas foram sanadas pelos bombeiros.

Veja vídeo

Nota da CDL Irecê

A Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) publicou uma nota de apoio ao empresário que sofreu os prejuízos do incêndio. Confira nota completa:

A CDL Irecê manifesta sua solidariedade ao empresário Maciel e a toda a equipe da loja O Mundo das Utilidades, diante dos prejuízos causados pelo incêndio.

Mais uma vez, um sonho construído com trabalho, dedicação e investimento é atingido pelo fogo. Mais uma vez, a nossa região contabiliza perdas que afetam não apenas os empresários, mas toda a sociedade.

A CDL Irecê repudia o descaso das autoridades com a segurança da população e do setor produtivo. Em diversas ocasiões, a entidade já cobrou e reivindicou a implantação do Corpo de Bombeiros em Irecê. Gestores passados e atuais prometeram atender a esse pleito, mas, até o momento, nenhuma autoridade apresentou uma solução efetiva.

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Até quando vamos esperar?

Irecê e toda a região não podem continuar à mercê de constantes incêndios, acumulando prejuízos materiais, emocionais e econômicos.

A CDL Irecê reforça sua cobrança e exige providências concretas para a instalação do Corpo de Bombeiros em nosso município.

CDL Irecê — solidariedade, responsabilidade e cobrança.

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Incêndio irecê

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