Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BAHIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

CONSTRANGIMENTO

Vídeo íntimo de servidor vira caso de polícia em cidade baiana

Gestor que teve conteúdo vazado sem consentimento, busca punição para autores de gravação

Rodrigo Tardio

Por Rodrigo Tardio

20/02/2026 - 17:11 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Coordenador enfrenta quadro de forte abalo emocional
Coordenador enfrenta quadro de forte abalo emocional -

O Coordenador de Cultura do município de Itarantim, centro sul da Bahia, Sidne Costa Dias, protocolou uma ação no Ministério Público e registrou um Boletim de Ocorrência após a circulação não autorizada de um vídeo de caráter íntimo em redes sociais e aplicativos de mensagens.

De acordo com o servidor público, as imagens — que mostram um momento privado — foram gravadas sem consentimento e transformadas em "figurinhas", o que acelerou a propagação do conteúdo na cidade.

Tudo sobre Bahia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Zona Azul é suspensa em Coité após comissão ignorar parecer técnico
Troca de unidade de medida viabilizou desvio de verbas em Itagibá
Contrato de internet da Prefeitura de São Felipe entra na mira do TCM

Pela função pública que exerce, Sidne relatou sofrer constrangimento intenso e ataques à honra. Pessoas próximas afirmam que o coordenador enfrenta um quadro de forte abalo emocional e necessita de medicação para dormir.

Investigação e defesa

O caso já está sob análise da Promotoria local. A Polícia Civil trabalha para identificar os responsáveis pela gravação original e aqueles que iniciaram e fomentaram a divulgação.

A defesa de Sidne, reforça que a conduta pode configurar crimes contra a honra (difamação e injúria) e até o crime de perseguição, previsto no Código Penal.

"A internet não é um espaço sem regras. Liberdade de expressão não significa liberdade para expor ou humilhar outras pessoas", afirmou o advogado.

O coordenador contratou um escritório em São Paulo e recebeu apoio institucional de Brasília para acompanhar o desdobramento do processo.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

cibercrime Cyberbullying direitos humanos honra investigação criminal privacidade

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Coordenador enfrenta quadro de forte abalo emocional
Play

Chuva intensa alaga bairros e deixa moradores ilhados em Araci

Coordenador enfrenta quadro de forte abalo emocional
Play

Vídeo: gerente financeiro de facção é preso na Ilha de Itaparica

Coordenador enfrenta quadro de forte abalo emocional
Play

Vídeo mostra briga entre motorista de ônibus e ciclista na Bahia

Coordenador enfrenta quadro de forte abalo emocional
Play

Drogas para o Carnaval de Salvador: polícia apreende comprimidos de ecstasy e LSD

x