Vídeo íntimo de servidor vira caso de polícia em cidade baiana

Coordenador enfrenta quadro de forte abalo emocional - Foto: Reprodução

O Coordenador de Cultura do município de Itarantim, centro sul da Bahia, Sidne Costa Dias, protocolou uma ação no Ministério Público e registrou um Boletim de Ocorrência após a circulação não autorizada de um vídeo de caráter íntimo em redes sociais e aplicativos de mensagens.

De acordo com o servidor público, as imagens — que mostram um momento privado — foram gravadas sem consentimento e transformadas em "figurinhas", o que acelerou a propagação do conteúdo na cidade.

Pela função pública que exerce, Sidne relatou sofrer constrangimento intenso e ataques à honra. Pessoas próximas afirmam que o coordenador enfrenta um quadro de forte abalo emocional e necessita de medicação para dormir.

Investigação e defesa

O caso já está sob análise da Promotoria local. A Polícia Civil trabalha para identificar os responsáveis pela gravação original e aqueles que iniciaram e fomentaram a divulgação.

A defesa de Sidne, reforça que a conduta pode configurar crimes contra a honra (difamação e injúria) e até o crime de perseguição, previsto no Código Penal.

"A internet não é um espaço sem regras. Liberdade de expressão não significa liberdade para expor ou humilhar outras pessoas", afirmou o advogado.

O coordenador contratou um escritório em São Paulo e recebeu apoio institucional de Brasília para acompanhar o desdobramento do processo.