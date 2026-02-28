INCÊNDIO MISTERIOSO
Vídeo: Três ônibus da Cidade Sol são destruídos pelo fogo na Bahia
Incêndio aconteceu em garagem da empresa, em Irecê
Por Andrêzza Moura
Siga o A TARDE no Google
Três ônibus da empresa Cidade Sol foram destruídos por um incêndio, na manhã deste sábado, 28, em Irecê, centro-norte da Bahia, dentro da própria garagem. A população tentou conter as chamas com o auxílio de um caminhão-pipa, antes da chegada de agentes do Corpo de Bombeiros.
O incêndio consumiu completamente dois veículos e um terceiro teve apenas parte da estrutura atingida. O incidente foi regisrado em vídeos, que foram postados nas redes sociais. Uma densa fumaça escura se espalhou pelo bairro e assustou os moradores.
A garagem atingida fica no centro de Irecê, e, segundo relatos de moradores, o fogo se espalhou rapidamente, causando correria. Felizmente, ninguém se feriu. Ainda não se sabe o que motivou o fogo. Autoridades municipais estão acompanhando a situação para esclarecer as causas e avaliar os danos.
Leia Também:
A Cidade Sol, que opera em algumas cidades da Bahia, mas, principalmente, em Vitória da Conquista, ainda não divulgou informações oficiais sobre o ocorrido, tampouco falou sobre prejuízos financeiros.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes