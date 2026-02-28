Menu
BAHIA
INCÊNDIO MISTERIOSO

Vídeo: Três ônibus da Cidade Sol são destruídos pelo fogo na Bahia

Incêndio aconteceu em garagem da empresa, em Irecê

Andrêzza Moura

Por Andrêzza Moura

28/02/2026 - 17:30 h | Atualizada em 28/02/2026 - 18:21

Ainda não se sabe o que motivou o incêndio
Três ônibus da empresa Cidade Sol foram destruídos por um incêndio, na manhã deste sábado, 28, em Irecê, centro-norte da Bahia, dentro da própria garagem. A população tentou conter as chamas com o auxílio de um caminhão-pipa, antes da chegada de agentes do Corpo de Bombeiros.

O incêndio consumiu completamente dois veículos e um terceiro teve apenas parte da estrutura atingida. O incidente foi regisrado em vídeos, que foram postados nas redes sociais. Uma densa fumaça escura se espalhou pelo bairro e assustou os moradores.

A garagem atingida fica no centro de Irecê, e, segundo relatos de moradores, o fogo se espalhou rapidamente, causando correria. Felizmente, ninguém se feriu. Ainda não se sabe o que motivou o fogo. Autoridades municipais estão acompanhando a situação para esclarecer as causas e avaliar os danos.

A Cidade Sol, que opera em algumas cidades da Bahia, mas, principalmente, em Vitória da Conquista, ainda não divulgou informações oficiais sobre o ocorrido, tampouco falou sobre prejuízos financeiros.

Tags:

Bahia corpo de bombeiros Incêndio irecê ônibus

Ver todas

x