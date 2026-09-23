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Vídeo: Viatura da PM pega fogo na BR-324

Os agentes que estavam dentro do veículo conseguiram sair

Evellyn Teixeira
Por
Uma viatura da Polícia Militar pegou fogo na BR-324, nas proximidades de São Sebastião do Passé
Uma viatura da Polícia Militar pegou fogo na BR-324, nas proximidades de São Sebastião do Passé - Foto: (Foto: Reprodução / Redes Sociais

Uma viatura da Polícia Militar pegou fogo na manhã desta quarta-feira, 23, na BR-324, nas proximidades de São Sebastião do Passé, na Região Metropolitana de Salvador.

Os agentes que estavam dentro do veículo conseguiram sair e não ficaram feridos. A causa do incêndio ainda não foi divulgada.

O portal A TARDE entrou em contato com o DNIT (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes) e foi informado que a situação foi identificada pelo Centro de Controle Operacional (CCO) da Autarquia, que realiza o monitoramento contínuo da rodovia.

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O veículo envolvido era uma viatura da Polícia Militar do Estado da Bahia. Após a identificação da ocorrência, o Corpo de Bombeiros e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) foram acionados para atendimento da situação.

Confira o vídeo:

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