Vídeo: Viatura da PM pega fogo na BR-324

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Uma viatura da Polícia Militar pegou fogo na manhã desta quarta-feira, 23, na BR-324, nas proximidades de São Sebastião do Passé, na Região Metropolitana de Salvador.

Os agentes que estavam dentro do veículo conseguiram sair e não ficaram feridos. A causa do incêndio ainda não foi divulgada.



O portal A TARDE entrou em contato com o DNIT (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes) e foi informado que a situação foi identificada pelo Centro de Controle Operacional (CCO) da Autarquia, que realiza o monitoramento contínuo da rodovia.





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O veículo envolvido era uma viatura da Polícia Militar do Estado da Bahia. Após a identificação da ocorrência, o Corpo de Bombeiros e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) foram acionados para atendimento da situação.

