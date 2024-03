Davi questiona Isabelle sobre beijo de Matteus: "novo casal?" | A TARDE

Após ver Matteus dando um beijo em Isabelle, Davi questionou a manauara sobre a possibilidade de um novo casal surgindo no reality. Na noite de domingo, 17, Matteus deu beijos de boa noite nos amigos, inclusive no próprio Davi.

"Quer dizer que agora vai sair o novo casal? Matteus e Isabelle?", questionou o baiano. "Romance? Não sei de quê. Só se for de gato e rato", disse Isabelle.

"Até beijo no pescoço rolou ontem", comenta Davi. "Ah, ele me deu um beijo ontem e eu fiquei: 'Égua, algo de errado, não está certo'. Mas é porque ele é uma pessoa carinhosa. Ele veio até em você dar um beijo, você não viu, não?", pergunta Isabelle.

"Na cabeça", afirma Davi. "Mas ele me deu um beijo acho que na cabeça também", garante a manauara. O brother corrige: "No pescoço". "No pescoço não. Acho que foi no cabelo", diz Isabelle.

Matteus, então, entra no Quarto Fada e Isabelle aproveita para esclarecer a situação com o gaúcho. Ela pergunta onde foi o beijo e ele responde:

"Eu só livrei a tua boca, o resto eu beijava. Beijei até a cabeça do Davi ontem. Vocês são importantes para mim".

O estudante ainda questiona: "Por quê? Tô proibido de beijar a testa de vocês quando vocês forem dormir?". "Não, é que eu tomei um susto ontem", pontua Isabelle.