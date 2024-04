Na expectativa pelo paredão, Davi dispara: "Leidy pode sair" | A TARDE

Na mira da líder Giovanna e opção número 1 para ser indicado ao paredão deste domingo, 24. Davi conversou com Matteus sobre as opções de voto do grupo. Eles chegaram a conclusão de que o foco são Leidy Elin e Bin Laden.

"E você acha que a gente pode botar quem em opção de primeiro, segundo e terceiro?", pergunta Davi.

"Eu acho que a Leidy e o Bin Laden são os focos principais agora", responde Matteus.

O gaúcho então explicou as suas escolhas: "O coisa fica toda hora falando bobagem também e quer puxar uns papinhos idiota", disse sobre Bin Laden. "Esse negócio que ela fez contigo, não tem explicação. Para início de conversa... foi feio. Tem tantas outras formas de aparecer aqui no jogo do que pegar tuas roupas e largar dentro da água", opinou sobre Leidy.

Davi então disparou: "Acho que a Leidy tem probabilidade de sair, viu?". Matteus rebateu: "Não sei, deixo isso aí pro público".

No fim da conversa, os aliados deram a entender que a primeira opção na votação deste domingo será mesmo Leidy Elin.