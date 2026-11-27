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A Black Friday começa oficialmente nesta sexta-feira, 27, e é o momento ideal para comprar aquela tão sonhada TV, mas o processo de escolha pode não ser tão fácil devido às tantas opções disponíveis no mercado.

Entre elas, estão LED, QLED, OLED e Mini LED, modelos que agradam quem busca uma tela grande e boa qualidade de imagem, mas costumam gerar dúvidas.

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O que torna ainda mais difícil a escolha é que, além dessas categorias, fabricantes também usam nomes próprios para identificar combinações de tecnologias, como Neo QLED, da Samsung, e QNED, da LG.

Por isso, é importante saber as diferenças, vantagens e desvantagens entre elas.

Afinal, qual a diferença entre elas?

LED

Essa é a TV de LCD tradicional iluminada por uma camada traseira de LEDs, que são os diodos emissores de luz.

Vantagens

Variedade de tamanhos e modelos;

Menor preço;

Boa durabilidade.

Desvantagens

Controle de luz é mais limitado;

Cenas escuras podem parecer acinzentadas;

Pode haver vazamento de luz nas bordas e ao redor de objetos claros.

Mini LED

A Mini LED é uma evolução da TV LED convencional, e os diodos de luz são bem menores, o que permite usar milhares de pontos de iluminação divididos em centenas ou milhares de zonas de controle.

Vantagens

Brilho intenso, ideal para ambientes iluminados;

Pretos mais profundos do que no LED comum;

Contraste mais preciso.

Desvantagens

Custa mais do que uma TV LED convencional;

Depende de iluminação traseira.

QLED

A QLED é uma TV LED que adiciona uma camada de pontos quânticos para melhorar a reprodução de cores.

Vantagens

Bom desempenho em diferentes níveis de brilho;

Cores mais vivas e fiéis;

Costuma ser mais barata do que modelos OLED e alguns Mini LED.

Desvantagens

Modelos mais econômicos ainda têm iluminação de um LED convencional;

O contraste e os tons de preto tendem a ser inferiores aos de TVs Mini LED e OLED.

Neo QLED

O nome desse modelo é usado pela Samsung e combina pontos quânticos com iluminação Mini LED.

Vantagens

Tons de preto mais profundo;

Controle de luz mais preciso;

Brilho elevado;

Não há risco de burn-in.

Desvantagens

Costuma ter preço alto;

Continua sendo uma tecnologia baseada em LCD com iluminação traseira.

QNED

Já QNED é o nome usado pela LG para TVs que combinam tecnologias de filtragem de cor, como Quantum Dot e NanoCell. Alguns modelos possuem Mini LED.

Vantagens

Versões com Mini LED oferecem contraste mais alto;

Bom desempenho em ambientes claros;

Melhora a pureza e a intensidade das cores.

Desvantagens

Nem toda TV QNED usa Mini LED;

Contraste é mais limitado nos modelos de entrada.

OLED

A tecnologia OLED tem como característica principal o fato de cada pixel emitir sua própria luz. Por isso, não é necessário um painel de iluminação traseira.

Vantagens

Boa fidelidade de cores mesmo vista de lado;

Telas mais finas;

Contraste muito alto;

Oferece preto profundo, já que o pixel pode ser desligado completamente.

Desvantagens

Preço mais alto que as Mini LED e QLED;

Brilho menor do que em modelos Mini LED topo de linha.

Tecnologias mais avançadas e caras

RGB Mini LED e RGB Micro LED estão entre as tecnologias mais avançadas e caras do mercado.

A primeira utiliza pequenos grupos de luz vermelha, verde e azul na parte traseira da tela, em vez de usar luz branca. Isso melhora a fidelidade e a intensidade das cores sem perder brilho.

Já a Micro LED é uma das tecnologias mais sofisticadas da indústria. Ela possui milhões de diodos microscópicos que funcionam individualmente como pixels.

Isso significa unir contraste muito alto, como o do OLED, e brilho intenso, como o das melhores TVs LED.