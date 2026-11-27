QUAL ESCOLHER?
Vai comprar TV na Black Friday? Veja diferença entre LED, QLED e OLED
Evento começa nesta sexta-feira, 27
A Black Friday começa oficialmente nesta sexta-feira, 27, e é o momento ideal para comprar aquela tão sonhada TV, mas o processo de escolha pode não ser tão fácil devido às tantas opções disponíveis no mercado.
Entre elas, estão LED, QLED, OLED e Mini LED, modelos que agradam quem busca uma tela grande e boa qualidade de imagem, mas costumam gerar dúvidas.
O que torna ainda mais difícil a escolha é que, além dessas categorias, fabricantes também usam nomes próprios para identificar combinações de tecnologias, como Neo QLED, da Samsung, e QNED, da LG.
Por isso, é importante saber as diferenças, vantagens e desvantagens entre elas.
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Afinal, qual a diferença entre elas?
LED
Essa é a TV de LCD tradicional iluminada por uma camada traseira de LEDs, que são os diodos emissores de luz.
Vantagens
- Variedade de tamanhos e modelos;
- Menor preço;
- Boa durabilidade.
Desvantagens
- Controle de luz é mais limitado;
- Cenas escuras podem parecer acinzentadas;
- Pode haver vazamento de luz nas bordas e ao redor de objetos claros.
Mini LED
A Mini LED é uma evolução da TV LED convencional, e os diodos de luz são bem menores, o que permite usar milhares de pontos de iluminação divididos em centenas ou milhares de zonas de controle.
Vantagens
- Brilho intenso, ideal para ambientes iluminados;
- Pretos mais profundos do que no LED comum;
- Contraste mais preciso.
Desvantagens
- Custa mais do que uma TV LED convencional;
- Depende de iluminação traseira.
QLED
A QLED é uma TV LED que adiciona uma camada de pontos quânticos para melhorar a reprodução de cores.
Vantagens
- Bom desempenho em diferentes níveis de brilho;
- Cores mais vivas e fiéis;
- Costuma ser mais barata do que modelos OLED e alguns Mini LED.
Desvantagens
- Modelos mais econômicos ainda têm iluminação de um LED convencional;
- O contraste e os tons de preto tendem a ser inferiores aos de TVs Mini LED e OLED.
Neo QLED
O nome desse modelo é usado pela Samsung e combina pontos quânticos com iluminação Mini LED.
Vantagens
- Tons de preto mais profundo;
- Controle de luz mais preciso;
- Brilho elevado;
- Não há risco de burn-in.
Desvantagens
- Costuma ter preço alto;
- Continua sendo uma tecnologia baseada em LCD com iluminação traseira.
QNED
Já QNED é o nome usado pela LG para TVs que combinam tecnologias de filtragem de cor, como Quantum Dot e NanoCell. Alguns modelos possuem Mini LED.
Vantagens
Versões com Mini LED oferecem contraste mais alto;
- Bom desempenho em ambientes claros;
- Melhora a pureza e a intensidade das cores.
Desvantagens
- Nem toda TV QNED usa Mini LED;
- Contraste é mais limitado nos modelos de entrada.
OLED
A tecnologia OLED tem como característica principal o fato de cada pixel emitir sua própria luz. Por isso, não é necessário um painel de iluminação traseira.
Vantagens
- Boa fidelidade de cores mesmo vista de lado;
- Telas mais finas;
- Contraste muito alto;
- Oferece preto profundo, já que o pixel pode ser desligado completamente.
Desvantagens
- Preço mais alto que as Mini LED e QLED;
- Brilho menor do que em modelos Mini LED topo de linha.
Tecnologias mais avançadas e caras
RGB Mini LED e RGB Micro LED estão entre as tecnologias mais avançadas e caras do mercado.
A primeira utiliza pequenos grupos de luz vermelha, verde e azul na parte traseira da tela, em vez de usar luz branca. Isso melhora a fidelidade e a intensidade das cores sem perder brilho.
Já a Micro LED é uma das tecnologias mais sofisticadas da indústria. Ela possui milhões de diodos microscópicos que funcionam individualmente como pixels.
Isso significa unir contraste muito alto, como o do OLED, e brilho intenso, como o das melhores TVs LED.