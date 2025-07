Abastecer carro durante o dia ou noite faz diferença? Saiba a resposta definitiva

Internautas ficaram em dúvida se a informação é falsa ou verdadeira - Foto: Shirley Stolze / Ag A TARDE

Uma postagem viralizou nas redes sociais, com um homem que afirma que abastecer carro com o motor frio garante a entrada de uma quantidade maior de combustível. Mas a dúvida que ficou entre os internautas é se a informação é falsa ou verdadeira.

Segundo a explicação dada pelo professor de engenharia mecânica do Instituto Mauá de Tecnologia, Clayton Zabeu, ao portal g1, a resposta é NÃO.

A temperatura do motor do carro não tem influência nenhuma na forma como o bico da bomba despeja o combustível, portanto o fato é falso.

De acordo ainda com o especialista, independente do motor estar quente ou frio, a quantidade que entra no tanque é sempre a mesma. No vídeo, aparecem dois galões sendo abastecidos por tanques de combustível enquanto um deles fica com mais espuma.

Publicação falsa

O vídeo foi publicado no Instagram em 14 de maio de 2025, e acumula mais de 89 mil curtidas. No texto diz: “você abastece o seu carro com o motor frio você vai ter muito mais gasolina do que quando você abastece com motor quente?”

Em conclusão o homem diz que “se você abastecer o carro no período da noite, quando o carro já estiver frio, você terá um abastecimento com menos espuma. Já quando você abastece durante o dia, terá mais espuma. Você vai pagar o mesmo valor. Porém, vai ter mais espuma ali dentro do tanque”.

Essa "versão brasileira" aproveita um conteúdo publicado originalmente em espanhol.

Explicação do excesso de espuma

O engenheiro mecânico aponta o porquê da diferença de concentração de espuma, que depende da forma como o líquido é bombeado até o bocal.

“A espuma pode se formar, principalmente, por causa da "entrada de ar" nos dutos – e, novamente, não tem relação com a temperatura do veículo”, exemplifica Clayton Zabeu.

Além do mais, o vídeo não esclarece se os galões recebem o mesmo tipo de líquido:

Os bicos são de cores diferentes – e não é possível saber se, de fato, são combustíveis idênticos sujeitos a condições diferentes de temperatura e/ou bombeamento.

A temperatura impacta o tanque do posto?

No passado, já houve discussões sobre o impacto da temperatura do tanque do posto, e não do tanque do carro. Como a gasolina "dilata" com o calor, a hipótese era a de que, em dias mais quentes, o combustível iria se expandir um pouco, fazendo o volume parecer maior em comparação com o abastecimento noturno.

Em tese, de fato o efeito acontece, mas essa variação é muito pequena. Em exemplo, o engenheiro disse que:

Se o tanque do veículo fosse abastecido com 50 litros de gasolina e que a elevação de temperatura do combustível no tanque do posto seja de 4°C entre a noite e o dia, (um valor de variação diária considerado bem alto para um tanque subterrâneo), o combustível se "expandiria" apenas em 190 mL, se fosse abastecido à noite, em relação ao volume abastecido durante o dia.

Esse número é bastante inferior à tolerância de medição da Agência Nacional de Petróleo (ANP), que é de 250 mL (0,5%) para o volume de 50 litros.

