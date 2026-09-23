BRASIL
ABRASCI anuncia novo integrante e prepara honraria durante posse
Academia indicou novo integrante para o Corpo Acadêmico e prevê entrega do Colar do Mérito Acadêmico
A Academia Brasileira de Ciências, Artes, História e Literatura (ABRASCI) anunciou, nesta quarta-feira, 23, a indicação de um novo integrante para seu Corpo Acadêmico. A escolha foi comunicada por meio de ofício e inclui a outorga do “Colar do Mérito Acadêmico”.
A entidade cultural tem registros de atuação desde 1910, quando funcionava sob o nome de Academia Brasileira de História. Em meados de 1980, passou a se chamar Academia Brasileira de Artes, Cultura e História.
Mais recentemente, a instituição ampliou suas áreas de atuação e incorporou as cadeiras de Ciências e Literatura, acompanhando a evolução histórica nacional e os interesses apresentados por seus membros e conselheiros.
ABRASCI destaca atuação cultural e histórica
Segundo o documento, a Academia tem como objetivos valorizar, promover e divulgar os valores morais e intelectuais de pessoas que contribuem para o progresso do Brasil.
A entidade também afirma atuar na preservação da memória histórica, das tradições culturais e do sentimento cívico da nacionalidade brasileira, além de reconhecer pessoas por suas contribuições à sociedade.
A instituição informa ainda que mantém parcerias com entidades no Brasil e no exterior e que já participou, direta ou indiretamente, da publicação de mais de mil artigos, periódicos e livros relacionados às contribuições históricas e artísticas de seus acadêmicos.
Novo integrante receberá Colar do Mérito Acadêmico
De acordo com o ofício, o nome indicado foi aprovado em uma reunião conjunta do Conselho Diretor Acadêmico e do Conselho de Honrarias e Méritos da ABRASCI.
A indicação prevê a entrada no Corpo Acadêmico e a concessão do “Colar do Mérito Acadêmico”.
O documento informa que os patronos das cadeiras são personalidades ligadas aos campos político, histórico, científico, literário e artístico.
O patrono mencionado no ofício é Augusto Ruschi.
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Posse terá solenidade oficial
A ABRASCI informou que a posse no Colegiado Acadêmico deverá ocorrer em uma solenidade oficial, que poderá ser pública ou particular. A data e o horário ainda serão comunicados formalmente pela entidade.
Para a cerimônia, a Academia também informou que irá providenciar a confecção do chamado “Fardão de Acadêmico”, traje oficial previsto para ser utilizado durante a solenidade de posse.
O documento destaca ainda que a indicação e a aprovação são atos da própria Academia e que a efetivação da escolha e a posse dependem da aceitação expressa do indicado