Acidente entre ônibus e carreta bloqueia rodovia e deixa 24 feridos

Siga o A TARDE no Google

Um acidente entre um ônibus municipal e uma carreta deixou 24 pessoas feridas no início da tarde desta quinta-feira, 5, na Rodovia José Ermírio de Moraes (SP-075), em Sorocaba, São Paulo. Entre as vítimas, duas ficaram gravemente feridas, sendo que uma delas precisou ser socorrida com o apoio do Helicóptero Águia, da Polícia Militar.

De acordo com informações da concessionária que administra a rodovia, outras duas pessoas tiveram ferimentos moderados e 20 sofreram lesões leves. Em nota, a Prefeitura de Sorocaba informou que o ônibus envolvido no acidente operava na linha 48 – Expresso Aparecidinha.

Tudo sobre Brasil em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Segundo informações preliminares, o coletivo havia parado para realizar o desembarque de passageiros quando foi atingido na traseira pela carreta. Com o impacto, o ônibus foi empurrado contra um barranco e tombou.

Rodovia teve trecho bloqueado após acidente

Para permitir o pouso do Helicóptero Águia e o trabalho das equipes de resgate, o tráfego no sentido Itu foi totalmente bloqueado. A aeronave prestou apoio no atendimento e no transporte das vítimas em estado grave para hospitais da região.

Conforme a concessionária, a fila de veículos ultrapassou três quilômetros de congestionamento até as 15h, enquanto as equipes atuavam no socorro aos feridos e na retirada dos veículos.

Uma faixa da pista no sentido Sorocaba foi liberada às 15h30. A operação de destombamento do ônibus e a remoção da carreta, no entanto, ficaram previstas para a madrugada. O acostamento permanecerá interditado até a conclusão dos trabalhos.