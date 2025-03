Adolescente grávida de 2 meses é morta enquanto assistia culto

Géssica estava grávida de 2 meses e deixa duas filhas pequenas - Foto: Reprodução Redes Sociais

Uma adolescente grávida de 2 meses foi morta pelo ex-marido, na noite deste sábado, 22, dentro da Igreja Assembleia de Deus Casebre, no Núcleo Rural da Rajadinha, em Planaltina, no Distrito Federal, onde participava de um culto evangélica. Géssica Moreira de Sousa, de 17 anos, foi atingida com um tiro na cabeça deflagrado por Vandiel Próspero da Silva, 24.

De acordo com matéria do Correio Brasilense, a jovem ainda foi levada ao Hospital Regional Paranoá, mas morreu antes de chegar à unidade de saúde. O homem fugiu do local em um Ford KA vermelho, logo após o crime. O veículo foi abandonado próximo à Formosa (GO). As informações dão conta de que Vandiel entrou em uma fazenda.

Populares contaram que Géssica e Vandiel se relacionaram por quase cinco anos e que, juntos, tem uma filha de 2 anos. Géssica deixa também uma filha de 4 anos, fruto de outro relacionamento. A motivação para o crime é desconhecida. O caso é apurado pela 6ª Delegacia de Polícia (Paranoá). O homem segue foragido. Policiais militares do DF e de Goiás estão nas ruas em busca do homem, que deve responder pelo crime de feminicídio.