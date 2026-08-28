Aeroporto registra novos cancelamentos um dia após incidente com jatinho

Siga o A TARDE no Google

O Aeroporto Santos Dumont, no Centro do Rio de Janeiro, registrou ao menos 12 voos cancelados no início da manhã desta sexta-feira, 28. Os cancelamentos ocorreram um dia após o aeroporto ficar fechado por mais de sete horas devido à saída de um jatinho da pista durante o pouso.

O aeroporto foi reaberto na noite de quinta-feira, 27, após a retirada da aeronave, um Embraer Phenom, de prefixo PSVEE - E50P, que havia ultrapassado a cabeceira da pista durante o procedimento de pouso e parado em uma área gramada. O piloto e um tripulante estavam a bordo. Ninguém ficou ferido.

Tudo sobre Brasil em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Acidente provocou cancelamentos

Segundo a Infraero, o avião permaneceu na área até as 23h de quinta-feira, quando foi retirado. Durante o período em que a pista ficou fechada, 71 voos foram cancelados e outros 15 precisaram ser desviados para o Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, no Galeão.

O Plano de Emergência do aeroporto foi acionado após a ocorrência. Equipes do Corpo de Bombeiros prestaram suporte no local, enquanto técnicos do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) iniciaram as investigações para identificar as causas da saída da pista

Aeronave não tinha autorização para voos comerciais

O avião envolvido no incidente está registrado em nome da VEE One Manutenção e Serviços Ltda., empresa sediada em Campinas (SP) e especializada em manutenção de aeronaves.

De acordo com dados da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), o jato não tinha autorização para realizar serviços de táxi aéreo, voos comerciais regulares ou serviços aéreos especializados.