Lei do Silêncio muda de vez no Brasil e regra das 22h deixa de existir

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Uma regra conhecida por milhões de brasileiros não funciona exatamente como muita gente imagina. Bares, restaurantes, casas de shows e eventos não são obrigados, em todo o país, a desligar a música ou fechar as portas quando o relógio marca 22h.

Na prática, não existe uma única Lei do Silêncio nacional determinando que qualquer atividade sonora precisa terminar nesse horário. As regras mudam conforme a cidade, o zoneamento, o tipo de estabelecimento, o período do dia e a intensidade do ruído.

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Isso significa que um bar pode continuar funcionando depois das 22h e até manter música, desde que tenha autorização e respeite os limites estabelecidos para aquela região. Shows, festas e grandes eventos também podem avançar pela noite quando possuem o licenciamento necessário.

Por outro lado, isso não representa uma liberação do barulho. Um estabelecimento pode cometer uma infração até mesmo durante a tarde se ultrapassar os níveis permitidos ou perturbar o sossego da vizinhança.

Lei do silêncio

Durante anos, ficou popular a ideia de que a chamada Lei do Silêncio começaria obrigatoriamente às 22h em qualquer cidade brasileira. Porém, a legislação funciona de outra maneira.

Municípios possuem competência para criar regras de uso e ocupação do solo, definir zoneamentos, estabelecer horários de funcionamento e regulamentar atividades que provoquem impacto na vizinhança. Além disso, diferentes cidades trabalham com faixas de horário e limites próprios para controlar a emissão de ruídos.

Portanto, chegar às 22h não significa que todos os estabelecimentos precisam fechar. O horário pode simplesmente marcar a entrada em uma faixa com limite sonoro mais rigoroso.

Música após as 22h

Um restaurante pode atender clientes durante a madrugada. Da mesma forma, uma casa noturna pode realizar apresentações musicais após as 22h. Para isso, entretanto, o estabelecimento precisa cumprir as regras municipais.

A Prefeitura pode exigir alvará específico, tratamento acústico, controle do volume, fechamento de portas e janelas, equipamentos limitadores e outras medidas. Assim, horário de funcionamento e autorização para emitir som são duas questões diferentes.

Um bar pode ter autorização para permanecer aberto até 2h, por exemplo, mas precisar reduzir o volume da música muito antes disso.

Também pode acontecer o contrário: um espaço destinado a eventos pode receber autorização específica para realizar um show durante a noite, desde que cumpra as condições determinadas pelos órgãos responsáveis.

Barulho excessivo

A ideia de que qualquer pessoa pode fazer barulho sem preocupação antes das 22h também está errada.

O artigo 42 da Lei das Contravenções Penais trata da perturbação do trabalho ou do sossego alheios. Entre as situações previstas estão gritaria, algazarra, exercício de atividade incômoda ou ruidosa em desacordo com as regras e abuso de instrumentos sonoros.

O dispositivo não estabelece que a perturbação só existe depois das 22h. Consequentemente, uma festa com volume excessivo às 15h pode provocar denúncia e atuação das autoridades.

O mesmo vale para bares, oficinas, academias, casas de festas, igrejas, estabelecimentos comerciais e outras atividades capazes de produzir ruído.

Por isso, o relógio sozinho não determina se existe ou não irregularidade.

Bairro pode mudar regra

O endereço do estabelecimento tem um peso cada vez maior na fiscalização.bUma casa noturna localizada em região preparada para atividades comerciais e de entretenimento pode enfrentar regras diferentes das aplicadas a um bar instalado no meio de uma área residencial.

Além disso, regiões próximas a hospitais, escolas, creches, asilos e unidades de saúde podem receber proteção maior.

Durante uma fiscalização, agentes podem analisar o nível do ruído, o horário, o zoneamento, o isolamento acústico, a localização das caixas de som e as condições estabelecidas no licenciamento.

Também entram nessa avaliação as características do entorno. Dessa maneira, duas atividades semelhantes podem enfrentar limites diferentes por estarem instaladas em bairros com características distintas.

Pólos gastronômicos

A discussão também coloca em evidência uma tendência das grandes cidades: separar regiões residenciais de áreas destinadas à gastronomia, turismo, comércio e entretenimento.

Em vez de determinar um único limite para todo o município, a legislação pode estabelecer condições próprias para determinados bairros ou corredores comerciais.

Isso permite, por exemplo, que uma região repleta de restaurantes receba regras compatíveis com sua atividade econômica.

Mesmo assim, os estabelecimentos continuam obrigados a controlar o ruído.

Uma flexibilização de horário não significa autorização para colocar caixas de som em qualquer volume ou ignorar moradores do entorno.

O caso demonstra que permitir o funcionamento de um estabelecimento à noite não significa liberar qualquer nível de ruído.

Mais uma vez, as 22h representam principalmente uma mudança de faixa sonora. Elas não criam uma ordem automática para que todos os bares da capital fechem as portas.

Madrugada

Shows e eventos podem avançar pela madrugada desde que tenham autorização. Shows, festivais, casamentos, festas e outros eventos podem receber licenças que permitem atividades depois das 22h.

Dependendo do município e do tamanho do evento, os organizadores podem precisar apresentar documentos relacionados ao impacto sonoro, segurança, trânsito, capacidade de público e estrutura.

A Prefeitura também pode estabelecer um horário máximo para encerramento. Em eventos maiores, os responsáveis ainda podem ter que controlar o som durante toda a apresentação.

Caso ultrapassem os limites ou descumpram as condições da autorização, os organizadores podem receber multa e até sofrer interrupção do evento.

Paredões e festas clandestinas

Nenhuma dessas regras significa liberação para paredões, festas clandestinas ou eventos sem autorização. As flexibilizações discutidas por municípios geralmente alcançam atividades regularizadas e áreas específicas.

Quem usa equipamentos sonoros de maneira abusiva continua sujeito às legislações municipais e às demais normas aplicáveis.

Dependendo da situação, autoridades podem aplicar multas, apreender equipamentos, interditar estabelecimentos e adotar outras medidas.

Portanto, uma eventual mudança favorável a bares de um polo gastronômico não transforma bairros residenciais em áreas liberadas para festas durante toda a madrugada.

Condomínios

Existe ainda outra diferença importante. Mesmo quando a prefeitura permite determinada atividade, condomínios podem estabelecer regras internas para seus moradores.

Convenções e regimentos podem definir horários para festas, obras, utilização do salão, mudanças e outras atividades capazes de incomodar os vizinhos.

Por isso, estar dentro do limite municipal não elimina automaticamente uma eventual infração às regras internas do condomínio.

A regra das 22h acabou?

As 22h vão continuar aparecendo na legislação de várias cidades como referência para separar períodos com diferentes limites de ruído.

O que não existe é uma Lei do Silêncio nacional determinando que todos os brasileiros devem desligar aparelhos sonoros ou que bares, restaurantes, shows e festas precisam acabar exatamente às 22h.

Em algumas cidades, o período noturno começa às 22h. Em outras, começa antes. Municípios também podem criar critérios diferentes conforme o bairro e o tipo de atividade.

Assim, bares e restaurantes podem continuar atendendo depois das 22h e eventos podem avançar pela noite quando estiverem devidamente autorizados. Porém, os responsáveis continuam obrigados a respeitar os limites de ruído, o zoneamento, o alvará e as regras municipais.

A mudança mais importante, portanto, está na forma de entender a Lei do Silêncio: 22h não representa uma proibição automática em todo o Brasil. O que determina se o som pode continuar é a legislação de cada cidade, o local, o volume produzido e a autorização concedida para aquela atividade.