Anvisa apreende medicamentos falsificados contra o câncer

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A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou a apreensão de unidades falsificadas do medicamento Phesgo, utilizado no tratamento do câncer de mama, e de três lotes do Dysport, à base de toxina botulínica.



A medida foi divulgada nesta segunda-feira, 21, e proíbe a comercialização, distribuição e utilização dos produtos em todo o território nacional.

Phesgo

Segundo a Anvisa, a determinação referente ao Phesgo envolve unidades do lote B5011B05, com fabricação em junho de 2025.



A empresa Produtos Roche Químicos e Farmacêuticos, responsável pelo registro do medicamento, informou à agência que foram identificadas unidades no mercado com características diferentes das do produto original.

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Além da apreensão, a resolução proíbe o armazenamento, a comercialização, a distribuição, a importação, a exportação e o uso das unidades falsificadas.







Dysport

A medida também atinge três lotes do Dysport, medicamento à base de toxina botulínica tipo A:

1. P08191 — validade em abril de 2029;

2. P08192 — validade em maio de 2029;

3. P22368 — validade em fevereiro de 2029.

De acordo com a Beaufour Ipsen Farmacêutica, detentora do registro do produto, os três lotes não são reconhecidos como medicamentos originais.

Orientação da Anvisa

A Anvisa orienta pacientes e profissionais de saúde que identificarem medicamentos falsificados a comunicar o caso à agência e aos órgãos de vigilância sanitária.