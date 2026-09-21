Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BRASIL

BRASIL

Anvisa apreende medicamentos falsificados contra o câncer

A resolução proíbe o armazenamento, a comercialização e distribuição

Evellyn Teixeira
Por
Imagem ilustrativa da imagem Anvisa apreende medicamentos falsificados contra o câncer
Foto: Reprodução

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou a apreensão de unidades falsificadas do medicamento Phesgo, utilizado no tratamento do câncer de mama, e de três lotes do Dysport, à base de toxina botulínica.

A medida foi divulgada nesta segunda-feira, 21, e proíbe a comercialização, distribuição e utilização dos produtos em todo o território nacional.

Phesgo

Segundo a Anvisa, a determinação referente ao Phesgo envolve unidades do lote B5011B05, com fabricação em junho de 2025.

A empresa Produtos Roche Químicos e Farmacêuticos, responsável pelo registro do medicamento, informou à agência que foram identificadas unidades no mercado com características diferentes das do produto original.

Tudo sobre Brasil em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Além da apreensão, a resolução proíbe o armazenamento, a comercialização, a distribuição, a importação, a exportação e o uso das unidades falsificadas.


Leia Também:

PROCEDIMENTO DUPLO

Nova cirurgia que trata glaucoma e catarata vai ser incorporada ao SUS
Nova cirurgia que trata glaucoma e catarata vai ser incorporada ao SUS imagem

ESTATÍSTICA

Estas dezenas foram as mais sorteadas na história da Mega-Sena; vale apostar nelas?
Estas dezenas foram as mais sorteadas na história da Mega-Sena; vale apostar nelas? imagem

BRASIL

Saiba como montanha-russa do Hopi Hari pode gerar efeito de Fórmula 1
Saiba como montanha-russa do Hopi Hari pode gerar efeito de Fórmula 1 imagem

Dysport

A medida também atinge três lotes do Dysport, medicamento à base de toxina botulínica tipo A:

1. P08191 — validade em abril de 2029;

2. P08192 — validade em maio de 2029;

3. P22368 — validade em fevereiro de 2029.

De acordo com a Beaufour Ipsen Farmacêutica, detentora do registro do produto, os três lotes não são reconhecidos como medicamentos originais.

Orientação da Anvisa

A Anvisa orienta pacientes e profissionais de saúde que identificarem medicamentos falsificados a comunicar o caso à agência e aos órgãos de vigilância sanitária.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

anvisa Câncer medicamentos

Relacionadas

Mais lidas