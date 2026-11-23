LOTES CONTAMINADOS
Anvisa manda recolher lotes de shampoo infantil
Produto anticaspas apresentava indicação para crianças
Todos os lotes do Shampoo em Barra Anticaspa DC Biocosméticos, com indicação de uso infantil, foram recolhidos pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). A decisão foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) nesta segunda-feira, 23.
O órgão determinou a proibição da venda, distribuição, propaganda e o uso desses produtos fabricados pela empresa Argila Indústria e Comércio de Cosméticos Ltda. No entanto, a restrição se aplica apenas aos lotes que apresentam indicação de uso para crianças na embalagem.
De acordo com a Anvisa, esses produtos eram fabricados e comercializados sem a autorização necessária em lojas físicas e na internet, o que contrariava as regras sanitárias para a rotulagem de cosméticos.
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Recomendação da Anvisa
Caso tenha o produto em casa, a Anvisa recomenda que ele seja descartado e que o consumidor procure a empresa para avaliar questões envolvendo reembolso. Caso note algum sintoma anormal durante o uso, deve-se procurar avaliação médica imediatamente.