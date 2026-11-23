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Todos os lotes do Shampoo em Barra Anticaspa DC Biocosméticos, com indicação de uso infantil, foram recolhidos pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). A decisão foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) nesta segunda-feira, 23.

Shampoo em Barra Anticaspa DC Biocosméticos - Foto: Divulgação

O órgão determinou a proibição da venda, distribuição, propaganda e o uso desses produtos fabricados pela empresa Argila Indústria e Comércio de Cosméticos Ltda. No entanto, a restrição se aplica apenas aos lotes que apresentam indicação de uso para crianças na embalagem.

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De acordo com a Anvisa, esses produtos eram fabricados e comercializados sem a autorização necessária em lojas físicas e na internet, o que contrariava as regras sanitárias para a rotulagem de cosméticos.

Recomendação da Anvisa

Caso tenha o produto em casa, a Anvisa recomenda que ele seja descartado e que o consumidor procure a empresa para avaliar questões envolvendo reembolso. Caso note algum sintoma anormal durante o uso, deve-se procurar avaliação médica imediatamente.