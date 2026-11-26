Siga o A TARDE no Google

Produtos a base de tizerpatida, fórmula usada no mounjaro, foram apreendidos pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) nesta quinta-feira, 26. De acordo com o registro publicado no Diário Oficial da União (DOU), os medicamentos não apresentavam registro sanitário no Brasil.

Todos os lotes dos produtos TZ Gold, com tirzepatida na concentração de 20 mg/0,6 ml foram proibidos de comercialização, distribuição, importação, propaganda e o uso. O mesmo vale para Retatrutide, da marca AYUS Genetics, que possui 20 mg/1 de retatrutida, mais uma substância emagrecedora, que ainda está em fase de pesquisa.

Tudo sobre Brasil em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Além destes itens, a Anvisa também implementou medidas duras para o GHK-Cu, também da AYUS Genetics. Esse produto em questão é um peptídeo de cobre associado a produtos cosméticos, que estava sendo vendido nas formas injetável e oral, não permitidas pela Anvisa.

Falta de registro e mais proibições

Ainda segundo o relatório da Anvisa, itens foram apontados como medicamentos de uso humano, porém sem registro oficial. Os fabricantes e comercializadores não foram identificados previamente no documento.

Com isso, a proibição também se estende para pessoas físicas, empresas e veículos de comunicação que promovam a divulgação, comercialização, distribuição ou o uso dos produtos nas redes sociais, outras plataformas ou em estabelecimentos comerciais físicos.