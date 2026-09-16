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Anvisa proíbe venda de bebidas proteicas famosas

Bebidas apresentaram irregularidade em seu processo de fabricação

Franciely Gomes
Por
Lotes de quatro bebidas foram retirados de circulação
Lotes de quatro bebidas foram retirados de circulação - Foto: Ilustrativa | Magnific

Bebidas proteicas da NotShake Protein, da NotCo Brasil, foram retiradas de circulação nesta quarta-feira, 16. De acordo com informações publicadas no Diário Oficial da União (DOU), a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou a proibição da comercialização, distribuição, fabricação, propaganda e uso destes alimentos.

A medida foi tomada devido a apresentação de irregularidades na fabricação dos produtos, que continham suco concentrado de repolho, sem comprovação de cumprimento dos requisitos estabelecidos para suplementos alimentares.

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Dentre os sabores com lotes recolhidos estão morango com tâmara, baunilha com coco, chocolate e café caramelo. A determinação da Anvisa também estabelece o recolhimento dos produtos que já haviam sido vendidos e distribuídos em redes de supermercados.

Imagens das bebidas recolhidas
Imagens das bebidas recolhidas - Foto: Divulgação

A medida entra em vigor por tempo indeterminado, a partir da data de publicação, até a empresa regularizar a situação dos produtos nas medidas da Anvisa.

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