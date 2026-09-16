Anvisa proíbe venda de bebidas proteicas famosas

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Bebidas proteicas da NotShake Protein, da NotCo Brasil, foram retiradas de circulação nesta quarta-feira, 16. De acordo com informações publicadas no Diário Oficial da União (DOU), a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou a proibição da comercialização, distribuição, fabricação, propaganda e uso destes alimentos.

A medida foi tomada devido a apresentação de irregularidades na fabricação dos produtos, que continham suco concentrado de repolho, sem comprovação de cumprimento dos requisitos estabelecidos para suplementos alimentares.

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Dentre os sabores com lotes recolhidos estão morango com tâmara, baunilha com coco, chocolate e café caramelo. A determinação da Anvisa também estabelece o recolhimento dos produtos que já haviam sido vendidos e distribuídos em redes de supermercados.

Imagens das bebidas recolhidas - Foto: Divulgação

A medida entra em vigor por tempo indeterminado, a partir da data de publicação, até a empresa regularizar a situação dos produtos nas medidas da Anvisa.