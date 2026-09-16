Casas Bahia realiza leilão com 130 produtos a partir de R$ 291 nesta quarta (16/09)

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A Casas Bahia vai realizar um novo leilão com cerca de 130 eletrodomésticos e lances a partir de R$ 291. O evento será realizado por meio da plataforma Kwara, nesta quarta-feira, 16, a partir das 12h30.

Itens como fogões, cooktops, lavadoras e refrigeradores estarão disponíveis. Os produtos estão localizados em Jundiaí, no interior de São Paulo.

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Segundo a empresa, o menor lance inicial é de R$ 291 para um fogão de quatro bocas Atlas Agile Up Glass. Dois cooktops, das marcas Consul e Atlas Dako, com valor atual de R$ 299, e um fogão Atlas Agile Inox/Branco, a partir de R$ 326, também estão disponíveis.

As ofertas de maior valor são refrigeradores e lotes de eletrodomésticos. Um refrigerador Electrolux aparece com lance de R$ 1.073, enquanto um refrigerador duplex LG tem valor atual de R$ 901.

Como participar?

Os interessados devem ter uma conta cadastrada na plataforma Kwara. Os bens serão vendidos no estado em que se encontram, sem garantia de funcionamento e sem direito a troca, devolução ou desistência após a arrematação.

Além disso, o edital destaca que alguns produtos podem apresentar avarias, sinais de uso e desgaste ou serem classificados como sucata. Sobre o valor arrematado, incidem comissão do leiloeiro de 5% e despesas administrativas de 15%.

O pagamento deve ser realizado em até um dia útil após a aprovação do lance, via Pix.

Reestruturação financeira da empresa

O leilão vai ser realizado no momento em que as Casas Bahia passam por um processo de reestruturação financeira. Contudo, a varejista afirma que o leilão não tem relação com esse processo.

A empresa disse que esse tipo de venda é realizado de forma recorrente e reúne produtos relacionados ao Departamento de Assistência Técnica (DAT). Ademais, a Casas Bahia falou que suas operações seguem funcionando normalmente, tanto nas lojas físicas quanto no comércio eletrônico.

Importante destacar que os valores indicados no leilão correspondem aos lances iniciais ou atuais dos produtos e podem sofrer alterações ao longo da disputa, à medida que novos participantes realizarem ofertas.

Devido a isso, os preços finais podem ser diferentes dos valores divulgados inicialmente.