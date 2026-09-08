ECONOMIA
Após fechamento em massa, Casas Bahia vende geladeira por menos de R$ 600
Cerca de 130 produtos estão disponíveis, com fogões, lavadoras e refrigeradores
A Casas Bahia realiza um novo leilão de eletrodomésticos pela plataforma Kwara, com cerca de 130 produtos disponíveis. Os itens estão em Jundiaí, no interior de São Paulo, e os lances começam em R$ 291.
O encerramento dos lotes acontece a partir de 16 de setembro, às 12h30. Entre os produtos disponíveis estão fogões, máquinas de lavar, refrigeradores e outros eletrodomésticos.
Fogão é o produto mais barato do leilão
O menor lance inicial é de R$ 291, valor pedido por um fogão Atlas Agile Up Glass de quatro bocas.
O produto aparece com 68% de desconto e, até o momento informado, ainda não havia recebido nenhum lance.
Outro destaque são duas lavadoras Britânia BLR04, que podem ser arrematadas inicialmente por R$ 365.
Refrigeradores também estão entre os lotes
Para quem procura geladeiras, um Refrigerador Consul CRM45BB aparece com lance inicial de R$ 585 e também não tinha recebido ofertas.
Entre os outros modelos disponíveis estão o LG GN-B392PLMB, com lance a partir de R$ 901, e o LG GN-B392PLM2, que começa em R$ 1.001.
Já o Electrolux IT56S tem lance inicial de R$ 1.073.
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Lote reúne vários eletrodomésticos
O leilão também conta com um lote que reúne cerca de nove eletrodomésticos.
Entre os produtos estão liquidificadores, air fryer, panela elétrica e outros aparelhos. O lance inicial para o conjunto é de R$ 648.
Os valores apresentados correspondem aos lances iniciais e podem aumentar até o encerramento do evento, já que os participantes podem fazer novas ofertas pelos produtos.
Como funciona o lance automático
A plataforma também permite programar um lance automático.
Nesse formato, o sistema aumenta a oferta do participante sempre que outra pessoa fizer uma proposta superior, seguindo até o limite máximo definido previamente pelo comprador.
Dessa forma, o participante não precisa acompanhar manualmente cada novo lance, desde que tenha estabelecido o valor máximo que pretende pagar.
Produtos podem ter custos adicionais
Antes de participar do leilão, é importante verificar as condições específicas de cada item e considerar possíveis despesas além do lance.
De acordo com as informações apresentadas, podem existir taxas, custos de transporte e impostos relacionados à compra.
O edital também informa que alguns produtos podem ser vendidos sem garantia de funcionamento.
Além disso, a responsabilidade pela retirada e pelo transporte dos itens fica com o comprador.
Casas Bahia diz que leilões são recorrentes
Segundo a Casas Bahia, os leilões fazem parte de uma prática recorrente da companhia e estão relacionados a produtos do DAT (Departamento de Assistência Técnica).
A empresa afirma que suas operações continuam normalmente nas lojas físicas e no comércio eletrônico, com foco na continuidade do atendimento e na experiência dos consumidores.
Casas Bahia enfrenta recuperação judicial
O novo leilão ocorre enquanto a Casas Bahia atravessa um processo de reorganização financeira.
Em 2024, a companhia havia renegociado aproximadamente R$ 4,1 bilhões em dívidas por meio de uma recuperação extrajudicial. Mesmo após a medida, porém, a empresa continuou registrando prejuízos e reduziu sua operação.
Segundo o grupo, os juros elevados, o encarecimento do crédito e a dificuldade para obter novos recursos contribuíram para o agravamento da situação financeira.
Antes de recorrer à recuperação judicial, a companhia fechou 298 lojas e reduziu o quadro de funcionários.
No segundo trimestre, a Casas Bahia registrou prejuízo líquido de R$ 10,1 bilhões. Desse montante, R$ 9,1 bilhões foram relacionados a efeitos contábeis que, segundo a empresa, não provocaram impacto no caixa.
Empresa tenta reorganizar R$ 17,3 bilhões em dívidas
Agora, a Casas Bahia recorre à Justiça para reorganizar cerca de R$ 17,3 bilhões em dívidas e buscar novas condições para o pagamento dos credores.
Apesar do processo, a companhia pretende manter suas operações enquanto a recuperação judicial tramita na Justiça.