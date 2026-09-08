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ECONOMIA

Após fechamento em massa, Casas Bahia vende geladeira por menos de R$ 600

Cerca de 130 produtos estão disponíveis, com fogões, lavadoras e refrigeradores

Iarla Queiroz
Por
Novo leilão da Casas Bahia reúne cerca de 130 eletrodomésticos
Novo leilão da Casas Bahia reúne cerca de 130 eletrodomésticos - Foto: Reprodução | Shutterstock

A Casas Bahia realiza um novo leilão de eletrodomésticos pela plataforma Kwara, com cerca de 130 produtos disponíveis. Os itens estão em Jundiaí, no interior de São Paulo, e os lances começam em R$ 291.

O encerramento dos lotes acontece a partir de 16 de setembro, às 12h30. Entre os produtos disponíveis estão fogões, máquinas de lavar, refrigeradores e outros eletrodomésticos.

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Fogão é o produto mais barato do leilão

O menor lance inicial é de R$ 291, valor pedido por um fogão Atlas Agile Up Glass de quatro bocas.

O produto aparece com 68% de desconto e, até o momento informado, ainda não havia recebido nenhum lance.

Outro destaque são duas lavadoras Britânia BLR04, que podem ser arrematadas inicialmente por R$ 365.

Refrigeradores também estão entre os lotes

Para quem procura geladeiras, um Refrigerador Consul CRM45BB aparece com lance inicial de R$ 585 e também não tinha recebido ofertas.

Entre os outros modelos disponíveis estão o LG GN-B392PLMB, com lance a partir de R$ 901, e o LG GN-B392PLM2, que começa em R$ 1.001.

Já o Electrolux IT56S tem lance inicial de R$ 1.073.

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Lote reúne vários eletrodomésticos

O leilão também conta com um lote que reúne cerca de nove eletrodomésticos.

Entre os produtos estão liquidificadores, air fryer, panela elétrica e outros aparelhos. O lance inicial para o conjunto é de R$ 648.

Os valores apresentados correspondem aos lances iniciais e podem aumentar até o encerramento do evento, já que os participantes podem fazer novas ofertas pelos produtos.

Como funciona o lance automático

A plataforma também permite programar um lance automático.

Nesse formato, o sistema aumenta a oferta do participante sempre que outra pessoa fizer uma proposta superior, seguindo até o limite máximo definido previamente pelo comprador.

Dessa forma, o participante não precisa acompanhar manualmente cada novo lance, desde que tenha estabelecido o valor máximo que pretende pagar.

Produtos podem ter custos adicionais

Antes de participar do leilão, é importante verificar as condições específicas de cada item e considerar possíveis despesas além do lance.

De acordo com as informações apresentadas, podem existir taxas, custos de transporte e impostos relacionados à compra.

O edital também informa que alguns produtos podem ser vendidos sem garantia de funcionamento.

Além disso, a responsabilidade pela retirada e pelo transporte dos itens fica com o comprador.

Casas Bahia diz que leilões são recorrentes

Segundo a Casas Bahia, os leilões fazem parte de uma prática recorrente da companhia e estão relacionados a produtos do DAT (Departamento de Assistência Técnica).

A empresa afirma que suas operações continuam normalmente nas lojas físicas e no comércio eletrônico, com foco na continuidade do atendimento e na experiência dos consumidores.

Casas Bahia enfrenta recuperação judicial

O novo leilão ocorre enquanto a Casas Bahia atravessa um processo de reorganização financeira.

Em 2024, a companhia havia renegociado aproximadamente R$ 4,1 bilhões em dívidas por meio de uma recuperação extrajudicial. Mesmo após a medida, porém, a empresa continuou registrando prejuízos e reduziu sua operação.

Segundo o grupo, os juros elevados, o encarecimento do crédito e a dificuldade para obter novos recursos contribuíram para o agravamento da situação financeira.

Antes de recorrer à recuperação judicial, a companhia fechou 298 lojas e reduziu o quadro de funcionários.

No segundo trimestre, a Casas Bahia registrou prejuízo líquido de R$ 10,1 bilhões. Desse montante, R$ 9,1 bilhões foram relacionados a efeitos contábeis que, segundo a empresa, não provocaram impacto no caixa.

Empresa tenta reorganizar R$ 17,3 bilhões em dívidas

Agora, a Casas Bahia recorre à Justiça para reorganizar cerca de R$ 17,3 bilhões em dívidas e buscar novas condições para o pagamento dos credores.

Apesar do processo, a companhia pretende manter suas operações enquanto a recuperação judicial tramita na Justiça.

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