Após críticas de fiéis, Fábio de Melo se manifesta sobre morte do papa

Fábio de Melo se manifesta sobre morte do papa mais de 24h após anúncio - Foto: Instagram/Reprodução

O Padre Fábio de Melo se manifestou nas redes sociais, nesta terça-feira, 22, sobre a morte do papa Francisco, mais de 24h após o anúncio do Vaticano. Porém, a falta de pronunciamento do religioso gerou muitas críticas de fiéis.

“Obrigado, papa Francisco. Tenho certeza que foi com um sorriso no rosto que Deus o recebeu na eternidade. Para mim, o seu principal legado foi o de nos recordar que sem Jesus pode até haver religião, mas não há santidade”, afirmou, no Instagram.

Nas redes sociais, fiéis, famosos, políticos e religiosos se manifestaram e prestaram homenagens ao líder máximo da Igreja Católica. No entanto, o Padre Fábio de Melo foi uma exceção.

Apesar de ter concedido entrevistas a emissoras de televisão como CNN Brasil e GloboNews sobre a morte de Francisco, Fábio de Melo não fez nenhuma postagem ou gravação em homenagem ao papa. A falta de uma manifestação deixou seu perfil cheio de comentários com questionamentos sobre a questão.

“A maior autoridade da igreja Católica morreu pela manhã, mas o padre Pop Star estava muito ocupado com sua vida de estrela”, comentou Widson Júnior.

“Triste Padre Fábio. E quando te chamavam de Alok de Aparecida eu ainda achava ruim porque te admirava. Nenhuma palavra sobre a morte do Papa Francisco”, lamentou Ana Maria. “Padre Fábio de Melo é nome artístico ou ainda é padre da igreja católica?”, ironizou Rafael Nascimento.

“Você tá sabendo que o Papa Francisco faleceu hoje de manhã?! Nenhuma postagem ainda?!”, disparou Anaiza Cláudia. “Tá mais preocupado com o bebê reborn do que falar alguma coisa do líder da tua igreja?”, debochou Gabriel Higa.