PREVIDÊNCIA
Aposentadoria INSS 2027: veja o que muda nas regras
Trabalhadores que já contribuíam antes da reforma devem ficar atentos aos critérios
Depois de décadas de trabalho e anos contribuindo para a Previdência Social, muitos brasileiros começam a fazer as contas para saber quando poderão se aposentar. Mas quem está perto de conquistar a aposentadoria pelo INSS precisa ficar atento: a partir de 1º de janeiro de 2027, as regras de transição da Reforma da Previdência terão novas exigências, com aumento da idade mínima e da pontuação necessária para solicitar o benefício.
As mudanças atingem os trabalhadores que já contribuíam para o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) antes de 13 de novembro de 2019. Em 2027, duas modalidades terão novos requisitos: a idade mínima progressiva e a regra de pontos.
Idade mínima progressiva
Nessa modalidade, o segurado precisa cumprir uma idade mínima e um período de contribuição. Em 2027, serão exigidos:
- Mulheres: 60 anos de idade e 30 anos de contribuição;
- Homens: 65 anos de idade e 35 anos de contribuição.
A idade mínima aumenta seis meses a cada ano, enquanto o tempo de contribuição permanece o mesmo.
Regra de pontos
Outra modalidade que terá alteração é a aposentadoria por pontos. Nesse caso, a pontuação é calculada pela soma da idade do trabalhador com o tempo de contribuição.
A partir de janeiro de 2027, serão necessários:
- Mulheres: 94 pontos e, no mínimo, 30 anos de contribuição;
- Homens: 104 pontos e, no mínimo, 35 anos de contribuição.
Em relação a 2026, a exigência aumenta um ponto para ambos os grupos. O segurado precisa cumprir tanto a pontuação quanto o período mínimo de contribuição para ter direito ao benefício.
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Quem já cumpriu os requisitos pode se aposentar depois?
Os trabalhadores que completarem todas as exigências de uma regra até 31 de dezembro de 2026 poderão solicitar o benefício posteriormente, com base nos critérios vigentes quando adquiriram o direito.
Uma mulher que alcançar os 93 pontos exigidos em 2026 e completar os 30 anos de contribuição, por exemplo, poderá pedir a aposentadoria futuramente sem precisar atingir a nova pontuação.
Como consultar quanto falta para se aposentar?
O trabalhador pode verificar o tempo de contribuição e as regras disponíveis por meio do simulador do Meu INSS. O serviço está disponível no site e no aplicativo da plataforma.
Para fazer a consulta, basta entrar com a conta gov.br, selecionar “Simular Aposentadoria” e conferir os vínculos empregatícios e os períodos de contribuição registrados no sistema.
A simulação utiliza os dados do Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS) e não garante a concessão do benefício. Por isso, é importante conferir se as informações estão corretas antes de solicitar a aposentadoria.