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Depois de décadas de trabalho e anos contribuindo para a Previdência Social, muitos brasileiros começam a fazer as contas para saber quando poderão se aposentar. Mas quem está perto de conquistar a aposentadoria pelo INSS precisa ficar atento: a partir de 1º de janeiro de 2027, as regras de transição da Reforma da Previdência terão novas exigências, com aumento da idade mínima e da pontuação necessária para solicitar o benefício.



As mudanças atingem os trabalhadores que já contribuíam para o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) antes de 13 de novembro de 2019. Em 2027, duas modalidades terão novos requisitos: a idade mínima progressiva e a regra de pontos.

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Idade mínima progressiva

Nessa modalidade, o segurado precisa cumprir uma idade mínima e um período de contribuição. Em 2027, serão exigidos:

Mulheres: 60 anos de idade e 30 anos de contribuição;

60 anos de idade e 30 anos de contribuição; Homens: 65 anos de idade e 35 anos de contribuição.

A idade mínima aumenta seis meses a cada ano, enquanto o tempo de contribuição permanece o mesmo.

Regra de pontos

Outra modalidade que terá alteração é a aposentadoria por pontos. Nesse caso, a pontuação é calculada pela soma da idade do trabalhador com o tempo de contribuição.

A partir de janeiro de 2027, serão necessários:

Mulheres: 94 pontos e, no mínimo, 30 anos de contribuição;

94 pontos e, no mínimo, 30 anos de contribuição; Homens: 104 pontos e, no mínimo, 35 anos de contribuição.

Em relação a 2026, a exigência aumenta um ponto para ambos os grupos. O segurado precisa cumprir tanto a pontuação quanto o período mínimo de contribuição para ter direito ao benefício.

Quem já cumpriu os requisitos pode se aposentar depois?

Os trabalhadores que completarem todas as exigências de uma regra até 31 de dezembro de 2026 poderão solicitar o benefício posteriormente, com base nos critérios vigentes quando adquiriram o direito.

Uma mulher que alcançar os 93 pontos exigidos em 2026 e completar os 30 anos de contribuição, por exemplo, poderá pedir a aposentadoria futuramente sem precisar atingir a nova pontuação.

Como consultar quanto falta para se aposentar?

O trabalhador pode verificar o tempo de contribuição e as regras disponíveis por meio do simulador do Meu INSS. O serviço está disponível no site e no aplicativo da plataforma.

Para fazer a consulta, basta entrar com a conta gov.br, selecionar “Simular Aposentadoria” e conferir os vínculos empregatícios e os períodos de contribuição registrados no sistema.

A simulação utiliza os dados do Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS) e não garante a concessão do benefício. Por isso, é importante conferir se as informações estão corretas antes de solicitar a aposentadoria.