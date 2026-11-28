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O presidente Lula (PT) defendeu neste sábado, 28, a indicação de Luiz Carlos Trabuco para o Ministério da Fazenda e rebateu críticas à escolha.

Durante uma transmissão ao vivo com o deputado André Janones (Rede-MG) e o ministro da Educação, Leonardo Barchini, Lula afirmou que o Luiz Carlos Trabuco, de 76 anos, aceitou o convite para integrar o governo pelos próximos quatro anos.

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Segundo o presidente, a escolha tem como objetivos:

Ampliar a confiança internacional no Brasil;

Impulsionar um plano de industrialização do país.

Entre as metas mencionadas para o período estão colocar o Brasil na sexta posição entre as maiores economias do mundo e alcançar US$ 1 trilhão em fluxo de comércio exterior.

Durante a transmissão, Lula também pediu desculpas ao ex-presidente Fernando Henrique Cardoso (PSDB) por ter chamado o antigo adversário político de “morto-vivo” ao comentar seu estado de saúde.

Lula relembra relação com Trabuco nos anos 1990

Para explicar a confiança no executivo, Lula relembrou o início da relação entre os dois, na década de 1990, quando o PT procurava uma instituição financeira para lançar um cartão de crédito destinado aos filiados. A iniciativa tinha como objetivo arrecadar recursos para o partido.

De acordo com o relato do presidente, o projeto havia sido recusado pelo Banco do Brasil, pela Caixa Econômica Federal, pelo Itaú e pelo Banestado. A solução surgiu após uma reunião na sede do Bradesco, em Osasco (SP), onde Trabuco trabalhava antes de assumir a presidência da instituição.

Segundo Lula, o banco não apenas viabilizou o cartão de crédito do partido, como também antecipou R$ 500 mil ao PT.

O acordo previa que o valor fosse quitado por meio da veiculação de publicidade do cartão na televisão. No entanto, a Justiça Eleitoral proibiu a propaganda, o que, segundo o presidente, provocou um pequeno prejuízo à instituição financeira.