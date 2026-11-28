O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pediu desculpas neste sábado, 28, ao ex-presidente Fernando Henrique Cardoso (PSDB) por uma declaração feita na véspera sobre o estado de saúde do antigo adversário político. Lula classificou a fala como uma “gafe muito ruim” e afirmou que não pretende repetir o episódio.

“Na minha fala eu cometi uma gafe muito ruim. Eu disse que não quero um exílio para as pessoas, que eu quero fazer as pessoas viverem e citei o Fernando Henrique Cardoso, que está, me parece, com demência generalizada, e eu disse um morto-vivo", disse ele durante live com o deputado André Janones (Rede-MG).

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"Então foi uma falha minha. Quero pedir desculpa a Paulo Henrique [Cardoso, filho de FHC], a você e sua família e ao povo brasileiro. Eu prometo nunca mais cometer uma gafe dessas”, completou.

Declaração foi feita durante agenda no Rio

Na sexta-feira, 27, durante agenda no Rio de Janeiro, Lula contou que havia visitado Fernando Henrique Cardoso e lamentou o estado de saúde do ex-presidente. A declaração foi feita no Programa de Atenção ao Idoso do Hospital Universitário Gaffrée e Guinle (HUGG), da Unirio, que desenvolve pesquisas sobre envelhecimento saudável.

“Eu fui um dia desses na casa do presidente Fernando Henrique Cardoso. Ele está com demência. Ele está com 95 anos. Ele não consegue mais saber quem é filho. Não consegue mais nada. Essa pessoa não vive. É um morto-vivo”, afirmou Lula.

Na ocasião, o presidente disse que pretende desenvolver iniciativas para que os idosos possam “viver com sorriso no rosto, e com saúde”. Ele também falou sobre envelhecimento ativo, citando atividades como passear, visitar amigos e dançar.

Reação de fundação

A Fundação FHC repudiou, na noite de sexta-feira, 27, uma declaração do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sobre o estado de saúde do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso.

Em nota publicada nas redes sociais, a instituição afirmou que as informações apresentadas pelo petista sobre um encontro recente com FHC não correspondem aos fatos.

“A Fundação FHC lamenta a declaração do presidente Lula, em evento realizado hoje no Rio de Janeiro, sobre a saúde do ex-presidente Fernando Henrique. A última vez que eles se encontraram foi na comemoração dos 30 anos do Plano Real. As palavras do atual presidente não correspondem aos fatos”, diz o comunicado.

