POLÍTICA
Lula pede desculpas à FHC após fala sobre saúde: "Gafe muito ruim"
Mandatário fez relato durante live neste sábado, 28
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pediu desculpas neste sábado, 28, ao ex-presidente Fernando Henrique Cardoso (PSDB) por uma declaração feita na véspera sobre o estado de saúde do antigo adversário político. Lula classificou a fala como uma “gafe muito ruim” e afirmou que não pretende repetir o episódio.
“Na minha fala eu cometi uma gafe muito ruim. Eu disse que não quero um exílio para as pessoas, que eu quero fazer as pessoas viverem e citei o Fernando Henrique Cardoso, que está, me parece, com demência generalizada, e eu disse um morto-vivo", disse ele durante live com o deputado André Janones (Rede-MG).
"Então foi uma falha minha. Quero pedir desculpa a Paulo Henrique [Cardoso, filho de FHC], a você e sua família e ao povo brasileiro. Eu prometo nunca mais cometer uma gafe dessas”, completou.
Declaração foi feita durante agenda no Rio
Na sexta-feira, 27, durante agenda no Rio de Janeiro, Lula contou que havia visitado Fernando Henrique Cardoso e lamentou o estado de saúde do ex-presidente. A declaração foi feita no Programa de Atenção ao Idoso do Hospital Universitário Gaffrée e Guinle (HUGG), da Unirio, que desenvolve pesquisas sobre envelhecimento saudável.
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“Eu fui um dia desses na casa do presidente Fernando Henrique Cardoso. Ele está com demência. Ele está com 95 anos. Ele não consegue mais saber quem é filho. Não consegue mais nada. Essa pessoa não vive. É um morto-vivo”, afirmou Lula.
Na ocasião, o presidente disse que pretende desenvolver iniciativas para que os idosos possam “viver com sorriso no rosto, e com saúde”. Ele também falou sobre envelhecimento ativo, citando atividades como passear, visitar amigos e dançar.
Reação de fundação
A Fundação FHC repudiou, na noite de sexta-feira, 27, uma declaração do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sobre o estado de saúde do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso.
Em nota publicada nas redes sociais, a instituição afirmou que as informações apresentadas pelo petista sobre um encontro recente com FHC não correspondem aos fatos.
“A Fundação FHC lamenta a declaração do presidente Lula, em evento realizado hoje no Rio de Janeiro, sobre a saúde do ex-presidente Fernando Henrique. A última vez que eles se encontraram foi na comemoração dos 30 anos do Plano Real. As palavras do atual presidente não correspondem aos fatos”, diz o comunicado.