EMBATE POLÍTICO
Lula chama FHC de “morto-vivo” e provoca reação de fundação
Após dizer que se encontrou com ex-presidente, petista foi desmentido
A Fundação FHC repudiou na noite de sexta-feira, 27, uma declaração do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sobre o estado de saúde do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso.
Em nota publicada nas redes sociais, a instituição afirmou que as informações apresentadas pelo petista sobre um encontro recente com FHC não correspondem aos fatos.
“A Fundação FHC lamenta a declaração do presidente Lula, em evento realizado hoje no Rio de Janeiro, sobre a saúde do ex-presidente Fernando Henrique. A última vez que eles se encontraram foi na comemoração dos 30 anos do Plano Real. As palavras do atual presidente não correspondem aos fatos”, diz o comunicado.
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O que Lula disse sobre a saúde de FHC?
Durante visita ao Hospital Universitário Gaffrée e Guinle, da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (Unirio), Lula comentou o estado de saúde do ex-presidente.
Segundo o petista, FHC está com demência, tem 95 anos e já não consegue reconhecer os próprios filhos.
Na ocasião, Lula afirmou que o ex-presidente “não vive” mais e o chamou de “morto-vivo”.
FHC foi diagnosticado com doença de Alzheimer em estágio avançado e recebe cuidados em casa, em São Paulo.
O PSDB também criticou a declaração. Em nota, o partido classificou a fala como “lamentável” e afirmou que pessoas com a doença devem ser tratadas com cuidado, carinho e respeito, sem serem reduzidas à condição de saúde.