RELAÇÃO BRASIL-ARGENTINA
Milei dispensa convite para posse de Lula: “Não tenho interesse”
Aliado de Flávio Bolsonaro, presidente da Argentina voltou a criticar petista
O presidente da Argentina, Javier Milei, afirmou neste sábado, 28, que “não tem interesse" em ser convidado para a cerimônia de posse de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que será realizada no dia 5 de janeiro de 2027 em Brasília.
Em entrevista à CNN Brasil, o argentino disse que não recebeu o convite e que também “não gostaria” de participar do evento.
Questionado sobre a falta de interesse em comparecer à posse, Milei afirmou que foi insultado por Lula e por ministros brasileiros.
“Eu não minto sobre ele. Quando digo que é um corrupto, é um corrupto. Quando digo que foi um presidiário, foi um presidiário”, disse.
Essa é a primeira vez que o mandatário argentino fala publicamente sobre a possibilidade de participar da posse.
Milei é aliado do senador Flávio Bolsonaro (PL), que perdeu a disputa presidencial para Lula no segundo turno.
Nos bastidores, já circulava a informação de que o Palácio do Planalto não pretendia convidar o presidente argentino para a cerimônia.
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O presidente argentino também disse que a relação comercial entre os dois países continua preservada, apesar das divergências políticas.
“Comercialmente, a relação entre Argentina e Brasil está intacta”, afirmou Javier Milei.