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O presidente da Argentina, Javier Milei, afirmou neste sábado, 28, que “não tem interesse" em ser convidado para a cerimônia de posse de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que será realizada no dia 5 de janeiro de 2027 em Brasília.

Em entrevista à CNN Brasil, o argentino disse que não recebeu o convite e que também “não gostaria” de participar do evento.

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Questionado sobre a falta de interesse em comparecer à posse, Milei afirmou que foi insultado por Lula e por ministros brasileiros.

“Eu não minto sobre ele. Quando digo que é um corrupto, é um corrupto. Quando digo que foi um presidiário, foi um presidiário”, disse.

Essa é a primeira vez que o mandatário argentino fala publicamente sobre a possibilidade de participar da posse.

Milei é aliado do senador Flávio Bolsonaro (PL), que perdeu a disputa presidencial para Lula no segundo turno.

Nos bastidores, já circulava a informação de que o Palácio do Planalto não pretendia convidar o presidente argentino para a cerimônia.

Relação bilateral

O presidente argentino também disse que a relação comercial entre os dois países continua preservada, apesar das divergências políticas.

“Comercialmente, a relação entre Argentina e Brasil está intacta”, afirmou Javier Milei.