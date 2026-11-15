ELEIÇÕES 2027
Javier Milei confirma candidatura à reeleição na Argentina
Presidente anunciou intenção de disputar segundo mandato durante evento
Presidente da Argentina desde 2023, Javier Milei anunciou que pretende disputar a reeleição ao cargo em 2027. A declaração do mandatário foi realizada no sábado, 14, durante a abertura da exposição “Belgrano, a revolução das ideias”, no Museu Casa Rosada, em Buenos Aires.
“Para aqueles que dizem ter dúvidas de que estou buscando a reeleição: sim, estou buscando a reeleição”, afirmou o argentino durante o discurso.
Na ocasião, Milei também apresentou metas econômicas para os próximos anos, entre elas ampliar as relações comerciais da Argentina para alcançar 90% do planeta até 2031. Segundo o presidente, o país passou de relações comerciais com 10% do mundo, quando assumiu o governo, para 30% atualmente.
O mandatário também mencionou acordos comerciais firmados com diferentes parceiros internacionais, incluindo União Europeia, Estados Unidos e Singapura, além de mais de 500 mercados abertos durante sua gestão.
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Milei promete reduzir impostos e devolver US$ 500 bilhões
Durante o evento, o presidente argentino também prometeu dar continuidade à redução de impostos. Segundo ele, caso o cenário-base das projeções econômicas se confirme, o governo poderá devolver aos argentinos US$ 500 bilhões ao longo do período.
A cifra foi apresentada por Milei como uma redução acumulada da carga tributária, que, segundo o presidente, corresponde ao valor da dívida do país.
“Vamos continuar reduzindo os impostos e, ao longo de todo o período, caso o cenário-base se confirme, vamos devolver aos argentinos 500 bilhões de dólares, ou seja, o que temos de dívida. Portanto, veja só quantas coisas temos a fazer para tornar a Argentina grande novamente”, declarou.