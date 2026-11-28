Siga o A TARDE no Google

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sancionou a Lei 15.554, que autoriza a abertura de crédito especial de R$ 21,5 milhões para custear despesas com a aposentadoria compulsória de juízes das Justiças Federal e do Trabalho. As informações são da Agência Senado.

Publicada no Diário Oficial da União de sexta-feira, 27, a norma cria uma categoria específica no orçamento para identificar os gastos com os benefícios de magistrados que já recebiam a remuneração.

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Justiça do Trabalho concentra maior parte dos recursos

Do total autorizado, R$ 15,9 milhões serão destinados à Justiça do Trabalho, o equivalente a aproximadamente 74% dos recursos. O valor será distribuído entre 13 Tribunais Regionais do Trabalho (TRTs).

A Justiça Federal receberá R$ 5,65 milhões, correspondentes a cerca de 26% do total. Os recursos atenderão unidades de primeiro grau em todo o país e os Tribunais Regionais Federais da 2ª e da 4ª Região.

O crédito será financiado pelo cancelamento de outras dotações orçamentárias. Segundo o Ministério do Planejamento e Orçamento, o remanejamento não altera o total de despesas obrigatórias nem compromete a meta de resultado primário.

Aposentadoria compulsória deixou de ser punição

Em 2026, o Supremo Tribunal Federal (STF) e o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) extinguiram a aposentadoria compulsória como punição máxima para magistrados. A medida foi substituída pela perda do cargo, após decisão judicial definitiva.

Os juízes que já recebiam o benefício, no entanto, mantêm o direito ao pagamento. Antes, a aposentadoria compulsória garantia proventos proporcionais ao tempo de serviço, mas esses valores não podem mais ser custeados com recursos previdenciários.

Projeto foi aprovado pelo Congresso

A lei teve origem em um projeto encaminhado pelo Poder Executivo e aprovado pelo Congresso Nacional em 12 de novembro.

Na Comissão Mista de Orçamento (CMO), o relator da proposta, deputado Gilmar Machado (PT-MG), apresentou parecer favorável, com três emendas destinadas a corrigir códigos de localização das dotações da Justiça Federal.