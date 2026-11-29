Cláudio Castro é o novo integrante da equipe de defesa do cantor Mumuzinho. O ex-governador do Rio de Janeiro, que renunciou ao cargo em março de 2026, está representando o sambista e a empresa dele em um recurso que tramita no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ).

Segundo informações divulgadas pela coluna Manoela Alcântara, do Metrópoles, Castro recebeu poderes no dia 9 de novembro para representar o famoso. O processo, movido pela Maniashows Produções Artísticas, empresa que administrou a carreira do sambista entre 2012 e 2015, cobra o montante de R$ 6,8 milhões de Mumuzinho.

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Com a participação do ex-governador já na defesa, o sambista obteve uma vitória no TJRJ e teve a cobrança suspensa até o julgamento do recurso, pelo desembargador Murilo Kieling, da 22ª Câmara de Direito Privado.

Os bens de Mumuzinho não poderão ser bloqueados para o pagamento da dívida neste período e a defesa alega que pretende provar que o artista não tem pendências financeiras com a antiga produtora.

Atuação de Cláudio Castro como advogado

Formado em direito desde 2005 pelo Centro Universitário da Cidade do Rio de Janeiro (UniverCidade), Claudio Castro possui liberação para atuar como advogado. Ele tem inscrição ativa na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e montou o próprio escritório de advocacia, com atuação nas áreas cível e empresarial.

A atuação direta na profissão aconteceu logo após sua renúncia ao governo fluminense, em março de 2026. Em pronunciamento, Castro afirmou que deixou o cargo para disputar uma vaga no Senado nas eleições de outubro de 2026.

O prazo legal de desincompatibilização iria até abril, mas ele optou por antecipar a saída em cerca de duas semanas, prazo este que coincidiu com a retomada de um julgamento no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que poderia cassar o seu mandato.

A análise do TSE avalia processos sobre abuso de poder político e econômico na campanha eleitoral dele em 2022. O Ministério Público Eleitoral o acusava de irregularidades na contratação de cerca de 27,6 mil funcionários temporários por meio da Fundação Ceperj e da Uerj.

Mesmo após a renúncia, que impediu a cassação de seu mandato, o TSE concluiu o julgamento em 24 de março de 2026 e declarou Cláudio Castro inelegível por oito anos por 5 votos a 2.