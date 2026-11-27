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A aposentadoria por pontos do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) passa a exigir, a partir de 1º de janeiro de 2027, 94 pontos para as mulheres e 104 pontos para os homens.

O reajuste representa o acréscimo de um ponto em relação aos patamares aplicados em 2026 (93 e 103 pontos) e cumpre o cronograma de transição estabelecido pela Reforma da Previdência (Emenda Constitucional nº 103/2019).

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​Além de alcançar a pontuação mínima na soma da idade com o tempo de contribuição, o segurado precisa comprovar o piso previdenciário de 30 anos de contribuição, no caso das mulheres, e 35 anos, para os homens.

​A modalidade de transição é destinada exclusivamente aos trabalhadores que já contribuíam para o Regime Geral de Previdência Social (RGPS) antes de 13 de novembro de 2019, data em que a reforma entrou em vigor. Quem ingressou no sistema após esse marco não se enquadra nessa regra.

​Cálculo em dias

​Diferente de outras modalidades, a regra dos pontos não estabelece uma idade mínima isolada, desde que a soma e o tempo mínimo de contribuição sejam atingidos.

Na prática, uma segurada de 60 anos com 34 anos de contribuição alcança os 94 pontos exigidos e pode solicitar o benefício em 2027.

Um homem de 60 anos, porém, não atinge os 104 pontos no próximo ano, mesmo que tenha mais de 35 anos recolhidos.

​Na análise dos pedidos, o INSS contabiliza a idade e o tempo de contribuição em dias — e não apenas em anos completos —, detalhe que pode antecipar ou adiar a data de concessão.

O escalonamento anual continua até atingir o teto de 100 pontos para mulheres, em 2033, e de 105 pontos para homens, em 2028.

Outras regras

​O acréscimo anual de um ponto não altera as regras de transição dos pedágios de 50% e de 100%, que mantêm critérios próprios.

Já a transição por idade mínima progressiva também avança em 2027, passando a exigir 60 anos de idade e 30 de contribuição para mulheres, e 65 anos de idade com 35 de contribuição para homens.

​Para verificar em qual regra o benefício se torna mais vantajoso — ou se o direito já foi adquirido antes da virada do ano —, a orientação é conferir os vínculos no Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS) e utilizar o simulador do portal ou aplicativo Meu INSS.