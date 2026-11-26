O Ministério Público do Estado da Bahia (MP-BA) ajuizou uma ação civil pública contra o Município de Mucuri, na última terça-feira, 24, para garantir o fornecimento regular, contínuo e seguro do transporte escolar nas zonas urbana e rural.

De autoria da promotora de Justiça Gabriela Silva Moreira Sampaio, a medida ocorre após mais de dois anos de acompanhamento de irregularidades que têm deixado estudantes sem acesso às aulas.

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Débito

​O levantamento apontou um débito da Prefeitura, gestão do prefeito Roberto Carlos Figueiredo Costa, conhecido como Robertinho (União Brasil), de aproximadamente R$ 2,7 milhões com as empresas prestadoras do serviço, além da falta de motoristas e monitores, veículos em estado precário de conservação e estradas vicinais danificadas.

De acordo com a promotora, o problema atinge alunos das redes municipal e estadual, com registros de interrupções em diversas comunidades.

​Gabriela Sampaio destacou ainda que a situação compromete o cumprimento dos 200 dias letivos e das 800 horas anuais previstos na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), elevando os riscos de reprovação e evasão escolar.

Judicialização

A judicialização ocorreu após tentativas extrajudiciais frustradas, que incluíram reuniões com gestores, envio de mais de 30 ofícios, celebração de Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) e expedição de recomendação.

​Na ação, o MPBA requer que a Prefeitura restabeleça todas as rotas em até cinco dias, regularize os pagamentos às empresas contratadas, realize vistoria na frota e apresente um cronograma de recuperação das estradas rurais.

O que diz a Prefeitura

Em nota sobre a Ação Civil Pública movida pelo Ministério Público da Bahia, a Prefeitura de Mucuri informa que ainda não foi oficialmente notificada da decisão do juiz Renan Souza Moreira e sustenta que o transporte escolar está regular no município.

A gestão explica ainda, que as localidades citadas — Oliveira Costa, Costa Dourada, Coqueiros e Rio do Sul — ficam a cerca de 130 quilômetros da sede, na divisa com o Espírito Santo, onde o acesso a escolas e o escoamento agrícola sofrem historicamente com as chuvas, cenário agravado nos últimos três meses por temporais na região.

Para atender cerca de 42 mil habitantes distribuídos em 1.887,6 km² (três distritos, oito povoados e 56 comunidades, com a segunda maior malha de estradas vicinais não pavimentadas do extremo sul baiano, atrás de Itamaraju), o município opera 43 linhas escolares georreferenciadas e homologadas pelo MEC.

Por fim, a prefeitura aponta que recebeu R$ 139.687,79 do PNATE em 2026 diante de um gasto mensal próprio de R$ 819.580,00, afirma que a dívida questionada com prestadoras é antiga e que os pagamentos estão em dia, e diz ter substituído no fim de outubro dois veículos fora do prazo legal na Costa Dourada assim que a Secretaria de Educação soube da denúncia.

